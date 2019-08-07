照常舉行金馬獎！文化部遺憾陸禁令：扼殺電影工作者長年努力

▲第56屆金馬影展將於2019年11月舉行。（圖／金馬執委會提供）



記者林育綾／台北報導

中國國家電影局7日宣布，暫停大陸影片及人員參加2019年第56屆台北金馬影展。文化部強調，台灣的金馬獎是為所有電影工作者打造，有其自主定位，「不會因任何政府以政治因素干預而受影響」，目前第56屆金馬獎已進入評審階段，會照常舉辦，對於大陸官方要求暫停影視工作者來台，認為這「無疑是無疑扼殺中國大陸電影工作者長年努力」，對此深表遺憾。



▲傳出陸電影局暫停影片人員參加2019年金馬獎。（圖／翻攝自微博／《中國電影報》）

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文化部針對金馬獎事件回應如下：

文化部表示，台灣的金馬獎是為所有電影工作者打造，尊重電影藝術及創作自由的亞洲指標性獎項，有其自主定位。金馬獎的自主定位及運作，不會因任何政府以政治因素干預而受影響。金馬執委會也已對外說明，第56屆金馬獎已進入評審階段，金馬獎各項活動會照常舉辦，不受影響。

文化部表示，倘若中國官方要求暫停中國影片、中國影視工作者參加本屆金馬影展，無疑扼殺中國電影工作者長年努力、限制中國電影工作者參與影展的自由，文化部對此深感遺憾，並呼籲中國官方勿以政治因素干預藝文工作者的文化交流。



文化部指出，台灣有自由民主的生活方式，台灣的創作自由已成為亞洲言論自由的堡壘，未來台灣金馬獎將持續敞開大門，歡迎世界各地電影工作者，亦期待未來中國的電影工作者，都能有自由參與世界各地影展的自由。

▲今年恐怕無法在金馬上看見中國大陸電影工作者出席。（圖／2018年第55屆金馬獎星光大道評審團主席─鞏俐。無關本屆／金馬執委會提供）