「創IP 秀4D實驗計畫」補助13案破千萬　吳青峰《太空人》MV也入列



▲文化部首辦「創IP 秀4D實驗計畫徵選」，吳青峰《太空人》音樂錄影帶也獲獎勵補助。（圖／環球提供）



記者林育綾／台北報導

為了鼓勵台灣有更多團隊利用「動態立體捕捉技術」投入內容開發產製，在空總文化實驗場設立「IP內容實驗室」，引進法國4Dviews動態立體捕捉設備，更在今年首辦「創IP 秀4D實驗計畫徵選」，文化部已於7日公佈獎勵名單，共計13案入選，總獎勵金額高達新台幣1,206萬元，入選名單中也包括吳青峰新歌《太空人》音樂錄影帶，獲補助金額為100萬元。

「動態立體捕捉技術」是目前國際最新的技術，為鼓勵更多創作者運用、實驗，今年首辦「創IP 秀4D實驗計畫徵選」，分為原創加值實驗組、青創實驗組2個組別，前者徵選運用該技術進行內容產製或製程改良實驗，後者則徵選學界參與，於教學中推廣擴散該技術。

此次徵選總共有36件計畫提出申請，其中原創加值實驗組共31件、青創實驗組共5件，經過文化部組成專業評審小組審查後，共13件通過，包含原創加值實驗組10件，獎勵金上限為150萬元，青創實驗組3件，獎勵金上限為80萬元。

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13件獲獎勵的實驗計畫，內容題材十分多元，包含影視、流行音樂、VR、AR、當代藝術、傳統樂器、展演、文資保存等領域，展現出台灣創作者的蓬勃創意、勇於嘗試新技術的開放精神！

文化部期待，透過此次實驗計畫徵件，能夠大幅捲動有興趣一起探索如何透過新的技術，還有不同載體，來發展原生故事之創作者，在產製技術的應用上與國際零時差接軌，並希望藉由這樣前導型的實驗計畫，能為催生具有亮點且受國際肯定的作品打下基礎，以持續累積台灣的文化品牌。

有關此次「創IP 秀4D實驗計畫徵選」獲獎勵名單、獎勵金額及評審委員名單，可至文化部獎補助資訊網查詢。