陸客市場緊縮桃園拼觀光　邀港10間旅行業者來踩線

▲楊勝評局長(左五）與應邀來桃園踩線的香港旅行業者。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應陸客市場緊縮，桃園市政府觀旅局12日辦理香港旅行社踩線行程，期積極整合在地觀光資源、開拓海外市場，讓桃園成為國際旅客的第一站，發揮機場經濟學。市府觀旅局長楊勝評表示，港澳來台人數持續成長，桃園雖有機場地理優勢，但多數人仍感陌生，期加速與香港業者間的合作，讓更多港澳旅客來台樂玩桃園！

楊勝評說，桃園近幾年在觀光旅遊行銷與規劃上，積極辦理在地特色觀光資源的整合，為避免過度依賴單一市場且有效振興觀光產業，已陸續至海外舉辦多場桃園觀光推介活動，希望藉此為桃園市觀光業者，創造更多對外的舞台空間，讓更多國際旅客認識台灣，也建立跨國業者合作交流的平台。

▲參觀蘆竹區源鮮智慧農場。（圖／觀旅局提供）

「桃園等於國際機場」是許多國外旅客對桃園的認知，為了翻轉這既定印象，帶給遊客更深刻的旅遊體驗，桃園市政府積極耕耘海外市場並提供旅客更便捷的旅遊服務內容，如機場行李直送飯店服務、紅眼班機加住宿優惠套裝行、桃捷好行紀念聯票優惠等，希望將桃園打造為遊客抵台的第一站或是離台前的最後一站，不但遊的方便，也玩得更優惠。

▲大溪老街的豆干節很熱鬧。（圖／觀旅局提供）



此次，由交通部觀光局駐香港辦事處邀請香港10間旅行社至台灣踩線，結合小鎮漫遊、溫泉及山脈旅遊年等主題，提供業者開發包裝新商品；桃園為此次訪團來台第一站，安排走訪源鮮智慧農場及大溪老街，讓香港旅行社業者體驗桃園多樣化的觀光特色，也藉此與在地業者共同合作推廣，開發更多吸引國際觀光旅客之旅遊新菜單。