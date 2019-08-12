兩廳院「藝術零距離」超過4萬人體驗　讓偏鄉孩童貼近表演藝術

▲兩廳院舉辦「藝術零距離」，邀請弓鞋國小師生北上欣賞演出。（圖／兩廳院提供，下同）

利奇馬颱風也擋不住孩子們渴望接觸表演藝術的熱情

記者林育綾／台北報導

兩廳院「藝術零距離」計畫12年來，總計邀請超過4.2萬人體驗表演藝術的美好，今年（2019）更是4度與冠德玉山教育基金會合作，邀請南投縣「弓鞋國小」學童北上觀賞童話歌劇《三隻小豬&木偶奇遇記》，活動原訂8/9舉行，但恰巧撞上利奇馬颱風，孩子們依然非常期待參加，因此將活動延至11日舉行。

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兩廳院歌劇工作坊——童話歌劇《三隻小豬&木偶奇遇記》在於2018年演出時開賣秒殺、大受好評，今年再次邀請美國好萊塢劇場暨歌劇導演史提夫．惠汀(Steve Witting)與兩廳院駐館音樂家徐惟恩，攜手再現《三隻小豬＆木偶奇遇記》。歌劇中將偉大的作曲家作品與孩子們耳熟能詳的故事巧妙結合，讓孩子們近距離體會古典音樂的美好。

▲弓鞋國小師生對「兩廳院表演藝術圖館」7萬餘件經典黑膠唱片、古典CD唱片典藏深感好奇。



冠德玉山特別支持兩廳院「藝術零距離」深化教育的理念，與兩廳院共同邀請南投縣弓鞋國小學童北上欣賞演出。弓鞋國小近年來積極推動當地茶藝文化及國樂演出，期待拓展多元藝術形態，讓學童體驗各式藝術活動。

在「藝術零距離」的媒合下，兩廳院安排金革唱片音樂總監林伯杰7月31日先至學校進行導聆講座，透過影片欣賞歌劇形式及節目特色。江玉妙主任笑著說，弓鞋的孩子們非常害羞，雖然在講座時沒有太多熱情的表現，但在講座後每個人都在談論歌劇內容與即將北上的活動，無不雀躍期待這次的節目，即使上週末有利奇馬颱風，也擋不住孩子們渴望接觸表演藝術的熱情。

▲兩廳院「藝術零距離」著重深化教育，看表演前先到學校帶孩子們認識歌劇。（圖／兩廳院提供）



冠德玉山教育基金會執行長馬銘彌以「深耕閱讀、建築藝術」方式，透過多元平台，倡導人文美學、教育養成，進而領略藝術生活。兩廳院「藝術零距離」即為其一，期盼參與者透過專業導聆及觀賞演出後留下深刻而美好的音樂體驗，能為他們的未來啟發更多創造與美好的可能性。

原本該活動是在8/9（五）舉行，但因利奇馬颱風取消，孩子們依然非常渴望看表演，因此延至昨（8/11）來看演岀。孩子們下午就抵達兩廳院，而兩廳院則為他們安排導覽和表演藝術圖書館館介紹，晚間則欣賞演出。

▲冠德玉山教育基金會長期推動閱讀與關懷偏鄉教育，今年是第4度與兩廳院「藝術零距離」合作，邀請南投縣弓鞋國小學童北上觀賞童話歌劇。

兩廳院「藝術零距離」12年來總計邀請超過4.2萬人體驗表演藝術的美好，對象包括偏鄉學童、樂齡、原住民、及社福團體關懷對象⋯等。該計劃的宗旨，是期望參與表演藝術活動的權利，不應該受到城鄉、資源的差距而有所不同。多年來，依據參與對象心得分享與各界建議調整，希望逐步達成「藝術零距離」、文化平權的目標。

今年更加強深化教育方向，透過各種可能，提昇體驗藝術的機會，期盼能持續邀請偏鄉學子貼近表演藝術，讓藝術從小紮根，享受充實且愉悅的藝文之旅。