4萬人擠爆兩廳院廣場！雲門林懷民告別：鄉愁對我來說是滷肉飯和這場景



▲4萬人擠爆兩廳院廣場！雲門舞集創辦人林懷民最後一次率團公演，向群眾告別：鄉愁對我來說是滷肉飯，還有7月廣場的人群和掌聲。（圖／劉振祥攝影／雲門提供）

記者林育綾／台北報導

雲門舞集創辦人林懷民即將在今年退休，7/27當天是他最後一次率團在戶外公演，4萬人擠爆兩廳院廣場，向他和幾位即將離開雲門的資深舞者告別。這個由國泰集團贊助的戶外公演，已經持續了24年，每年選在7月舉行，而林懷民提到，雲門一年裡頭大約有100天左右都在海外，「鄉愁對我來說是滷肉飯，還有7月廣場的人群和掌聲。」足見公演在他心中的意義。不過林懷民也強調，雖然他和幾位舞者要離開雲門舞台，但雲門不會退休，而是新的開始「各位朋友，明年7月廣場見！大家保重了！」

雲門舞集戶外公演27日當晚在台北國家兩廳院藝文廣場，演出「林懷民舞作精選」，許多民眾不畏酷暑，下午1點就有人帶著陽傘水瓶到舞台前佔位，即使驟雨也沒人離去，5點後更有大批人群不斷湧入，至開演前廣場子聚集了4萬人。



▲這是雲門舞集第2432場演出，也是林懷民年底卸任退休前，最後一次率團戶外公演。（圖／劉振祥攝影／雲門提供）

請繼續往下閱讀...

林懷民在1973年創辦雲門舞集，他宣告2019年是自己擔任藝術總監的最後一年，預計在12月31日後完全退休，明年元旦起不太有機會出現於大眾眼前。因此這場公演，成為他最後一次在廣大群眾前公開亮相，也是他最後一次率團在戶外公演，不少舞迷都到場參與這歷史性的一刻。

文化部部長鄭麗君也衷心感謝雲門舞集帶給台灣的美好，她向林懷民老師致上最高敬意，感謝他長年以藝術灌溉這片土地與所有人的心靈，同時以最堅定溫柔的文化力量讓國際認識台灣。

開場時，主持人與觀眾一起回憶雲門歲月，包括1978年首演的《薪傳》，還有1993年在廣場轉播的舞作《九歌》，而從《九歌》開始20多年來，國家兩廳院也支持雲門製作新舞作，讓雲門從兩廳院走向全世界。



▲2019雲門舞集戶外公演， 4萬觀眾全體律動做體操。（圖／劉振祥攝影／雲門提供）

1996年起國泰金控開始贊助雲門戶外公演，24年來不曾間斷，林懷民也提到「雲門舞集每年總有100天左右在海外跑碼頭，旅途上，鄉愁對我來講是魯肉飯，以及7月廣場的人群和掌聲。」更讚美「 24年，幾十場戶外演出，秩序井然，散場後不留一張紙屑。這是了不起的偉大演出！」

林懷民特別安排即將離團的資深舞者，演出他們擅演的作品。他說，「雲門的作品雖然是我的意念、我的構想。但是46年來，是舞者以汗水、心志和青春，讓舞作有了血肉、有了靈魂，他們就是舞作的全部。」更說，他們是台灣社會在過去3、40年所培養出來的專業舞者，在國際舞壇備受讚譽，他以雲門舞者為傲。



▲林懷民與舞者深情謝幕。（圖／劉振祥攝影／雲門提供）

整晚演出在每齣舞作完畢時，都是掌聲雷動。謝幕時，林懷民一一唱名，介紹每位舞者，雲門2 舞者更獻上大把花束，舞台落花繽紛，全場觀眾也擊掌呼叫，情緒沸騰。林懷民與雲門舞者深情鞠躬，向廣大群眾鄭重道謝、告別，也說「我和幾位舞者即將離開雲門舞台，但雲門舞集沒有退休！明年7月，廣場見！」



▲林懷民和幾位資深舞者即將離開雲門舞台，但強調「雲門舞集沒有要退休，明年7月見」。（圖／劉振祥攝影／雲門提供）

以下為林懷民先生在2019年7月27日，雲門舞集戶外公演的講話：

［開演前］

各位朋友，晚安！

雲門舞集每年總有100天左右在海外跑碼頭。

旅途上，鄉愁對我來講是魯肉飯，以及七月廣場的人群和掌聲。

是廣場上的每一位朋友，讓我們知道，長途奔波的艱辛巡演，是代表那些人在國際物台呈現台灣。

更重要的，我們知道，長期巡演結束後，我們終將回到廣場和大家見面。

我深深感激，讓我們能夠每年七月，在廣場相聚的國泰金控和國家表演藝術中心國家兩廳院。

我也要感謝，在大太陽下，在風雨中，辛苦搭台布置的技術人員和160位義工伙伴。

最最重要的，我們由衷感激，廣場上的每一位朋友。

為了擔心有人隨意走動，跑去買香腸，我一直努力，希望能編出讓人目不轉睛的舞。我可以說是戶外觀眾鍛鍊出來的編舞家。

24年，幾十場戶外演出，秩序井然，散場後不留一張紙屑。

這是了不起的偉大演出！

給雲門和整個社會巨大的感動，鼓舞，與尊嚴。

開演之前，請容我為各位鼓掌喝采。

各位朋友，舞蹈，舞蹈，我們如何把舞者和舞作切分開來？

雲門的作品雖然是我的意念，我的構想，但是46年來，是舞者以汗水，心志和青春，讓舞作有了血肉，有了靈魂。他們就是舞作的全部。

今晚演出之後，有幾位資深舞者將陸續離開雲門的舞台。

我問他們想跳哪個作品。然後，根據他們的想法建構了今天晚上的節目。

雲門舞集今年以「關於島嶼」獲得英國國家舞蹈獎的「最傑出舞團獎」。

這是台灣社會在過去三四十年所培養出來的專業舞者。

我以他們為傲。希望你也會喜歡他們今晚的演出。

各位朋友：感謝你的光臨，祝福你有一個愉快的夜晚！

［謝幕後］

各位朋友：

在這個特別的夜晚，請容懷民和雲門全體成員，向過去四十多年來，支持，鼓勵雲門的各界朋友們誠摯道謝。

八月起，有幾位舞者即將離開舞團。

但是，雲門舞集沒有要退休！各位朋友，明年七月，廣場見！

大家保重了！