5萬人在廣場等什麼？紐約時報1500字全版讚雲門「台灣面對世界的名片」



▲5萬人在廣場上等什麼？《紐約時報》在7/31 以1500字全版報導雲門舞集戶外公演。（左圖／林懷民；右圖／紐約時報報導，雲門提供）

記者林育綾／綜合報導

雲門舞集創辦人林懷民退休前夕，7/27當晚戶外公演聚集近5萬民眾參與，而《紐約時報》在7月31日以全版刊登該報知名舞評家羅思蓮．蘇卡絲(Roslyn Sulcas)的採訪，她以1500字長文報導，其中提到當天暴雨、雷電交加，兩廳院廣場上等候的觀眾依然不散的情形「他們在等什麼？不是搖滾盛會，不是足球大賽，讓人意外地，他們在為一場當代舞蹈的表演佔好位子。在台灣，雲門舞集幾乎是當代舞蹈的同意詞⋯」



▲《紐約時報》以全版刊登雲門舞集戶外公演、舞團傳承。（圖／紐約時報報導，雲門提供，點圖可放大觀看）

蘇卡絲用1500字長文報導「在台灣，一個舞團的薪火相傳」（In Taiwan, a Troupe Passes the Torch），介紹林懷民最後一次率團戶外公演和舞團傳承，《紐約時報》不但以全版刊登，也大幅放上了4張照片，呈現兩廳院廣場上聚集近5萬名觀眾的壯觀場面。

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蘇卡絲此次來台，是受到「國立台北藝術大學」舞蹈系邀請學術演講，她也在講課之餘密集採訪，除了探訪淡水雲門劇場、鄭宗龍童年生活的艋舺和龍山寺，7月27日當天更與數萬名觀眾一起在兩廳院廣場席地而坐，觀賞雲門的戶外演出。



▲7/27當天，近5萬人擠爆兩廳院廣場，紐約時報舞評家蘇卡絲也一同坐在廣場上欣賞。（圖／劉振祥攝影／雲門提供）

報導中細數台灣民眾與雲門多年累積的強大緊密的連結，她描述演出當日，「正午的閃電與雷雨，都無法阻止廣場上那些強悍靈魂的等候。他們在等什麼？不是搖滾盛會，不是足球大賽，讓人意外地，他們在為一場當代舞蹈的表演佔好位子。在台灣，雲門舞集幾乎是當代舞蹈的同意詞⋯⋯林懷民在台灣文化生活中舉足輕重，跟電影明星或流行歌手一樣有名，充滿魅力，異常年輕⋯這是他領導舞團46年後，退休前最後戶外演出。」

她紀錄，到了晚間7點半，廣場已經聚集了近5萬人，林懷民走上台時，觀眾熱情鼓掌、尖叫，拉出表達愛意的紅布條，演出的最後，他們亮起手機搖晃，創造了一片燈海。有位坐在舞台附近的觀眾告訴她，「我的父母帶我來，現在我帶我的小孩來。有許多的人都和我一樣。」



▲蘇卡絲此次受邀來台講課之餘，抽空密集採訪，她探訪淡水雲門劇場，介紹林懷民即將把藝術總監一職傳承給鄭宗龍（右）。（圖／雲門提供）

而蘇卡絲引用林懷民的話，說他對自己和他這一代人，對台灣歷史和傳統的忽略感到沮喪，決心要去瞭解他的國家。林懷民說「我讀我們的詩，花時間泡在博物館，去看傳統戲曲。我覺得雲門需要和我們自己的國家有所連結。」蘇卡絲認為，這樣的連結也許是雲門在台灣成功的秘密。

她也提到，林懷民融合東西方文化的優雅風格與舞台景觀之美，在70年代晚期開始海外巡演後，迅速建立了雲門的國際聲譽。而出席戶外公演的文化部藝術發展司司長張惠君，接受採訪時表示，「林懷民是台灣表演藝術的名片⋯他把我們和世界連結在一起。」

1979年雲門首度赴美演出8週41場，紐約時報就曾全版介紹，其後多次大篇幅推介舞團。2015年以「躍動在世界舞台的台灣」為題的文章蔓延2頁，其中佔據半版的池上田間演出《稻禾》的壯麗照片，轟動一時。此次紐約時報再度以全版刊登，不僅讓雲門舞集上下為之振奮，雲門也再次成為台灣面對世界的一張重要名片。

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