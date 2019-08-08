利奇馬颱風影響！兩廳院4場演出取消延期、暫停開放區域這裡看

▲兩廳院8/9日受到利奇馬颱風影響，演出取消延期、公共區域等服務暫停開放。（圖／資料照）



記者林育綾／台北報導

受到強烈颱風利奇馬影響，行政院人事行政總處公告8/9（五）北北基停班停課，而兩廳院相關節目、活動也將異動，4場演出當日皆取消並延期，若改期日仍不克前往可於8/23（五）前辦理退票；此外兩廳院公共區域暫停開放，表演藝術圖書館、餐飲及商店全數暫停服務和營業一日，唯有停車場照常開放營業。

兩廳院相關節目及活動訊息異動如下：

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1. 8/9(五) 19:30第一屆台北大師星秀音樂節取消演出，另延至8/12（一）19:30於原場地演出，請持原票券入場，如不克前往之觀眾可持票券於8/23（五）前辦理退票。

2. 8/9(五) 19:30綠光劇團《再會吧北投》PLUS取消演出，另延至8/13（二）19：30於原場地演出，請持原票券入場，如不克前往之觀眾可持票券於8/23（五）前辦理退票。

3. 8/9(五) 19:30歌劇工作坊-童話歌劇：《三隻小豬》與《木偶奇遇記》取消演出，另延至8/11（日）19：30於原場地演出，請持原票券入場，如不克前往之觀眾可持票券於8/23（五）前辦理退票。

4. 8/9 (五) 19:30【向巴赫致敬】鋼琴全本作品系列音樂會取消演出，另延至8/10（六）10：00於原場地演出，如不克前往之觀眾可持票券於8/18（日）前辦理退票。

8/9當天兩廳院公共區域、圖書館與餐飲服務等部分：

●兩廳院公共區域暫停開放。

●表演藝術圖書館暫停服務，如需歸還資料請投圖書館門口左側還書箱。

●兩廳院餐飲及商店部分，全數暫停營業。

●停車場照常開放營業。