影／鄧炳強承認警員喬裝成「不同人物」　已拘捕15名示威者

記者鄭思楠／綜合報導

香港反修例示威昨日（11日）多區爆發警民衝突。防暴員警於昨晚軒尼斯道的拘捕行動中，有多名身穿黑衣、打扮與一般示威者無異的人士，協助拘捕及制服示威者。警務處副處長（行動）鄧炳強承認有警員喬裝成「不同人物」，但強調有關警員沒有挑起事端。

綜合港媒報導，警方昨晚（11日）在葵芳站和太古站執法，更在葵芳站施放催淚彈，但警方一度否認在站內施放催淚彈。鄧炳強在記者會承認警方昨晚有向在葵芳站內的示威者發射兩枚橡膠子彈和一枚催淚彈。他表示，11日在銅鑼灣拘捕了15人，及檢獲相關證物。

不過，鄧炳強形容示威者為「暴徙」，並說「激進示威者」目無王法，以野貓式手法堵路，令示威者延伸至港九新界，影響大批居民，「造成多條主要道路被堵塞、警署被攻擊、還有休班警上班時被質問身份和毆打。」

▲香港11日晚間多名身穿黑衣的男子協助制伏示威者。（圖／香港01）

他指出，很多市民擔心出門安危，「為保護市民及警員安危，警方有責任使用相應武力驅散，事前已作出多次警告。」

另外，記者會現場期間一度出現混亂。有在場記者促鄧炳強暫停發言，讓記者先作提問，不過遭到鄧炳強拒絕。他指市民有權知道其他警方發布的資訊，並承諾會回答所有提問後才離開。

香港警方12日下午三時半舉行記者會交代詳情，警務處副處長（行動）鄧炳強、警務處助理處長（行動）麥展豪、警察公共關係科總警司謝振中、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華及警察公共關係科高級警司江永祥出席。