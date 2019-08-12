狂被報員工參加示威　國泰航空內部信：參加違法示威活動就解雇

▲國泰航空發出內部信，嚴禁員工參加非法示威活動。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

香港網友號召12日下午開始香港機場發起「警察還眼」集會，為聲援11日眼睛受傷的女示威者，機場癱瘓外，出入境航班全面受到影響。對此國泰航空行政總裁何杲（Rupert Hogg）對公司內部發出郵件，提到任何支持示威、或是參與遊行活動的員工，都將面對嚴重的處分，甚至解雇。

綜合港媒報導，何杲表示國泰航空對於員工的一舉一動、鹽行都有規範，包括在社群網站上或是個人行為上，都須以公司形象為前提，近日在香港社會氣氛下，國泰對於任何違法行為「零容忍」若調查屬實將可能面臨解雇的結果。

▲國泰航空9日就曾發出護一國兩制活動。（圖／翻攝觀察者網）

此外，何杲也提到國泰最近有發現有員工在網路上公開公司機密資料，因此希望員工能夠謹言慎行。對於香港機場持續會有示威活動，也沒有任何時間告知，包括12日的癱瘓機場示威也沒有被獲發「不反對通知書」因此屬於非法，希望進出機場的國泰員工可以注意自身安全。

國泰航空近日接連發生副機長參加示威遭到逮捕，以及兩職員外洩香港警隊人員航班行程資訊等案。在5日全港「三罷」，國泰航空被指有超過3000名員工參加罷工，造成該公司多架航班被迫取消。中國民航局也要求國泰航空11日起向大陸的運行合格審查機構報送所有飛往大陸、飛越大陸的班機機組人員身分，若審核未過，將不給予接收。