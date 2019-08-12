汽油彈襲警！　陸國務院港澳辦：開始出現恐怖主義的苗頭

▲示威者在深水埗朝警方投擲汽油彈。（合成圖／翻攝微博／央視新聞）

記者曾俊豪、魏有德／北京 ─ 台北 連線報導

大陸國務院港澳辦12日下午再度召開記者會，由發言人楊光主持。楊光針對11日在香港各地警署發生的衝突及汽油彈燒傷員警事件，用「喪心病狂、不計後果的嚴重犯罪行為」形容，他並指出，激進示威者屢用「極其危險的手段」攻擊警察，是「開始出現恐怖主義的苗頭」。

▲大陸國務院港澳辦發言人楊光。（圖／翻攝RTHK香港電台視像新聞）

這場由大陸國務院港澳辦臨時舉行的記者會，會後並沒有開放記者提問。發言人楊光一開始便譴責「違法亂紀」的暴徒，他表示，11日在長沙灣警署、尖沙嘴警署及灣仔警署總部等多地，向警察投擲汽油彈，導致警員多處燒傷，對於這種「喪心病狂、不計後果的嚴重犯罪行為」表示，極度憤慨及強烈譴責，同時向受傷警員表示慰問。

楊光提到，香港警隊是維護香港社會治安和法治的「中堅力量」，香港警務人員兩個多月來「克盡職守，依法履職，在止暴制亂方面表現出的專業、克制、作出重要貢獻，贏得包括廣大香港市民在內、熱愛和平安定的人崇高敬意。」

▲警方向深水埗的反送中抗議者發射催淚彈。（圖／路透）

他表示，香港警隊是維護香港社會治安和法治的「中堅力量」，香港警務人員兩個多月來「克盡職守，依法履職，在止暴制亂方面表現出的專業、克制、作出的重要貢獻」，贏得包括廣大香港市民在內、熱愛和平安定的人崇高敬意。

楊光批評「激進示威者」屢用極其危險的工具攻擊警察，已經構成嚴重暴力犯罪，並開始出現恐怖主義苗頭，是粗暴踐踏香港法治和社會秩序，嚴重威脅香港市民生命安全，也嚴重挑戰香港繁榮穩定。

楊光認為，香港警隊及司法機構必須毫不手軟、毫不留情依法打擊這些行為，他並呼籲，關心香港前途的人都應站出來，向一切犯罪行為和暴力分子說不。

