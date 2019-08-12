跳脫藍綠的第三條路　賴祥蔚：柯文哲連吃便當都在想如何解決低薪

記者呂欣玫／綜合報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，以第三勢力之姿進軍2020國會，同時外界也關注「郭柯王」結盟是否成形。對此，民眾黨中評委賴祥蔚於ETtoday直播節目《雲端最前線》中表示，柯文哲連吃便當都在思考年輕人的低薪問題，因此在與鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平的合作議題上，應是討論台灣接下來怎麼樣做才能更好，這才是選民的心聲。

根據《ETtoday新聞雲》10日公布最新民調結果顯示，如果郭台銘、柯文哲、王金平3人結盟競選2020總統，支持度將達33.9％，領先總統蔡英文的29.3％、國民黨總統參選人韓國瑜的28.1％，因此，賴祥蔚認為，民眾對國民黨、民進黨其實是有保留的，所以會期待第三勢力出現，這樣的趨勢也讓兩大黨都很緊張。

▲郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／ETtoday資料照）



為什麼很多民眾對藍或綠不一定投得下去？賴祥蔚在節目上分析，國民黨、進黨都曾經完全執政，很多選民投票的動力變成討厭民進黨、討厭國民黨，「這不是一個正常的現象」未來怎麼樣可以讓民眾有更好的生活，這個談的不是誰當正誰當副、誰當行政院長、要談的應該是做什麼事會讓台灣更好。

回憶近幾次跟柯文哲吃飯的經歷，賴祥蔚說，柯文哲吃便當想的都是台灣年輕人的低薪問題、台灣未來會面對到的問題，常常是匆匆忙忙進來，一邊吃便當、一邊跟大家討論，便當迅速吃完後，其他人繼續討論，他又趕下一個行程，從來沒有聽他談接下來這個位置要給誰，或是能從選舉中得到什麼好處，「這樣的想法讓我對他非常敬佩」。

▲柯文哲。（資料照／記者莊喬迪攝）



賴祥蔚指出，如果蔡英文、韓國瑜具體的提出如何讓台灣有更好發展的政策，郭台銘、柯文哲未必就有興趣自己跳下來，因為現在找的就是一條可以生存發展的路，一條可以讓下一代子女能快快樂樂活得有尊嚴的路，而不是現在民進黨執政做得不好就換國民黨，國民黨如果又做得不好，再來換民進黨，台灣沒有這麼多的時間。

對於郭柯王幕僚已著手安排三人會面，賴祥蔚認為，三人的會談內容應不會是郭台銘選總統、柯文哲王金平分別擔任什麼角色等議題，而是坐下來談論台灣接下來怎麼樣做才能做得更好，這才是選民的心聲。

▲賴祥蔚。（圖／翻攝雲端最前線直播畫面）

