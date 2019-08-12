柯文哲稱「別老是玻璃心」　蔡英文回擊：講話要有證據

記者陶本和／新北報導

台北市長柯文哲一席「公股銀行董事長每個人都攤多少錢」、「算一算幾十億」，引起議論，不過他不願道歉，加碼批評別老是玻璃心。對此，總統蔡英文12日表示，這是牽涉每個人的廉潔、形象跟名聲，「柯市長講話要有證據」。

由於蔡英文前一天在高雄，成立牙醫師後援會，被視為因柯文哲而來；對此，柯文哲上午在台南跑行程時再次爆料，指稱聽到很多公股銀行的董事長，每人都要募款，算一算幾十億元，「其實這種選舉費用太高，是台灣政治敗壞的開始」。

對此，蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄表示，貪污是法律上的重罪，柯文哲繼日前謊稱總統「身邊的人都貪污」後，現在再次做出嚴重指控。

阮昭雄說，慎重起見，請柯文哲即刻向各界說明掌握的相關案情，並檢具證據交司法單位偵辦，只要屬實，絕對支持查辦到底，「若提不出證據，也請柯主席正式向所有蒙受不白之冤的相關人表達歉意，不能再以個人說話風格卸責。」

不過儘管蔡英文陣營要求柯文哲道歉，他仍堅持己見，強調「不要老是玻璃心一大堆」，他說的是「攤」，不是貪污的「貪」。對此，蔡英文稍早表示，這些談話不是玻璃心的問題，是牽涉每個人的廉潔、形象與名聲，「柯市長講話要有證據」。

▼台北市長柯文哲。（圖／記者莊喬迪攝）



▲蔡英文視察「捷運萬大-中和-樹林第二期工程」。（圖／記者季相儒攝）

