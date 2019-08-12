　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

柯羅莎「牽西南風」大雨狂灌台中南屯！　五權西路往郊區「車道全封」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者陳玉、林昱萱／台中報導

受到西南風影響，包括台中市、高雄市山區都有局部大雨或豪雨發生機率，而台中南屯區永春東二路、三路，稍早都有傳出淹水狀況，不過目前積水大多已經消退，但仍是得注意行車用路安全。對此，台中市長盧秀燕也將於12日上午11時20分前往南屯區楓樹橋（永春東二路跟楓和街口）勘查豪雨情形。

▲▼ 柯羅莎「牽西南風」大雨狂襲台中南屯　五權西路往郊區「車道全封」 。（圖／記者陳玉翻攝）

▲大雨狂襲台中。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

請繼續往下閱讀...

劇烈的降雨讓不少地區都傳出淹水情況，其中台中南屯區稍早也因淹水封路，不過目前已經消退。對此，消防局指出，在南屯區永春東二路、三路有淹水狀況，消防局主動派員前往查看，並已通知警廣，呼籲請用路人提早改道，永春東三路段稍早淹水已退；五權西路（高速公路涵洞下）往郊區方向，目前除上高速公路外，其餘車道全封，另外往市區方向，因淹水稍退，車道改封一半，車輛可緩慢通行，另外2側機、車慢車道無淹水狀況，已開放行駛。五權西路與精誠路麻園頭溪水位，則未達警戒線。

►暴雨狂襲台中！水花「濺起超巨浪」騎士雨瀑中遭灌頂　馬路淹成河+人孔蓋狂噴

▲▼ 。（圖／記者陳玉翻攝）

▲▼ 柯羅莎「牽西南風」大雨狂襲台中南屯　五權西路往郊區「車道全封」 。（圖／記者陳玉翻攝）

此外，雖然目前積水已經消退，但氣象局表示，13至18日（周二至周日）未來一周都受西南風影響，中南部地區持續有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率。因此，仍需多加防範豪雨造成的災情，並注意用路、行車安全。

▲▼ 柯羅莎「牽西南風」大雨狂襲台中南屯　五權西路往郊區「車道全封」 。（圖／記者陳玉翻攝）

▲▼ 柯羅莎「牽西南風」大雨狂襲台中南屯　五權西路往郊區「車道全封」 。（圖／記者陳玉翻攝）

對此，盧秀燕也在臉書發文表示，「因受西南風水氣影響，市府已成立三級防災應變小組，秀燕與相關局處會勘防災中。」而她也特別提醒大家要注意安全，「目前本市中興抽水站已於上午7點32分開始運作，其餘抽水站人員已就定位待命。提醒市民朋友需注意安全，並特別加強戒備。」

ET快訊
男醫與女病患「製造摩擦」！見正宮秒彈開找內褲辯「看痔瘡」判無
韓國瑜競總下通牒三天內道歉　陳宏昌：我哪裡做錯？這群人像紅衛
「岡山→台南」鬼打牆4小時　駕駛回家看後車窗超毛：髒東西一路

關鍵字：暴雨,台中

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

首度參加美國DARPA機器人的團隊　交大2021年搶200萬美金

遠航首架MD老飛機提早退役了！　張綱維曝動向「有4、5個國家議價想買」

尪用「OO」幫蓋泡麵...她秒羞紅臉：誰教的！網讚「老司機」賊笑：要先預熱

手機跳中獎通知「關不掉」她嚇壞...專家2點神解　Google證實：審查機制被繞過

垃圾場離飲用水人工湖200公尺　環團飆：讓彰化、草屯人喝毒水

陸客也歡迎？全球首創「來去總統府住一晚」開始報名　展現台灣開放精神

暴雨狂襲台中！水花「濺起超巨浪」騎士雨瀑中遭灌頂　馬路淹成河+人孔蓋狂噴

飲料戰燒到德國！大陸留學生「求擴散」...負評灌爆台珍奶店　嗆4狠招給難看

新員工切蔥！去頭去尾「泡超短蔥白」　主廚一瞥…「垃圾桶整片綠」秒崩潰

假分期真貸款OUT！ 補網路教學契約漏洞　消保處增訂「不得記載事項」

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」

駕駛未注意「突開車門」害噴飛！ 騎士慘被3連撞...滿地血遭輾身亡

32頁兒童繪本秒轉換「電台台語版」 急速飆讀她傻眼：我又要再唸一次

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

BY2合作馬伯騫再創新歌《傀儡》 全新造型亮相...驚艷全場！

排行榜冠軍《Without You》來了！　高爾宣畢業歌現場帥翻天

首度參加美國DARPA機器人的團隊　交大2021年搶200萬美金

遠航首架MD老飛機提早退役了！　張綱維曝動向「有4、5個國家議價想買」

尪用「OO」幫蓋泡麵...她秒羞紅臉：誰教的！網讚「老司機」賊笑：要先預熱

手機跳中獎通知「關不掉」她嚇壞...專家2點神解　Google證實：審查機制被繞過

垃圾場離飲用水人工湖200公尺　環團飆：讓彰化、草屯人喝毒水

陸客也歡迎？全球首創「來去總統府住一晚」開始報名　展現台灣開放精神

暴雨狂襲台中！水花「濺起超巨浪」騎士雨瀑中遭灌頂　馬路淹成河+人孔蓋狂噴

飲料戰燒到德國！大陸留學生「求擴散」...負評灌爆台珍奶店　嗆4狠招給難看

新員工切蔥！去頭去尾「泡超短蔥白」　主廚一瞥…「垃圾桶整片綠」秒崩潰

假分期真貸款OUT！ 補網路教學契約漏洞　消保處增訂「不得記載事項」

代工需求旺！日月光7月營收363億元　歷年同期新高

基本工資之爭／勞團到勞動部高呼調漲5%　官方回應「外籍移工同受保障」　

即日起無限期三罷！　香港11間大專院校學生會發起「每日機場集會」

吳景欽／【模擬陪審】面對不排除如何判　莫忘無罪推定初心

美國租賃市場引外資注意　近5年持有量增近6600億...二線城市最受歡迎

葵芳站充滿「催淚彈化學味」！乘客超挫：吸到會致命…黑衣人自發提供口罩

首度參加美國DARPA機器人的團隊　交大2021年搶200萬美金

快訊／香港抗爭升溫　丁噹、蕭秉治演唱會宣告延期！

荒淫富商「單人房」內上吊…違反聯邦規定　獄警失職恐遭刑事起訴

遠航首架MD老飛機提早退役了！　張綱維曝動向「有4、5個國家議價想買」

生活熱門新聞

豪雨又襲8縣市！　中南部連雨數..

女兒上成大　爸爸爆：自傳我寫的

「岡山→台南」鬼打牆4小時　到..

12歲以下兒童9月起「免費玩樂..

快訊／南高屏大雷雨！中南部8縣..

中南部雨下整周　吳德榮：勝過梅..

12分鐘嗆韓國瑜　陳柏惟影片瘋..

吃完火鍋！她全套「店員式整理」..

票選最難吃泡麵！網：吃一口整碗..

大雨襲台中南屯　五權西路「車道..

13家手搖飲發表中國台灣！網嘆..

吃便當沒餐具！水電工抓紅筷子　..

淚灑關東橋！新兵見伙食「能活到..

林口交流道增「4組智慧攝影機」

更多熱門

相關新聞

暴雨狂襲台中　騎士雨瀑中遭灌頂

受到西南風影響，台中接連降下暴雨，其中西屯區河南路二段、公益路二段交叉口，不僅水淹成河，就連路面上濺起的水花，也都險些將路過的騎士滅頂，就連人孔蓋也是水柱狂噴，乍看之下好像快要衝起來，畫面相當驚悚。

拒檢逃5分被逮　少年：我無照啦

都是同學帶壞我！碩士男運毒求減刑被打臉

男自由潛水…「黑視症」昏迷一路下沉

快訊／男旅館潛水溺水！無意識搶救中

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

Uber司機接女客前收訊息「當我男朋友」結局超震撼

颱風天搶修電路…檢修員「被強制休息」淚崩

18歲男持刀挾制長髮妹！下秒警狙擊爆頭

吳宗憲酸沒素質！連千毅「怒下戰帖」電爆

豪雨又襲8縣市！　中南部連雨數日

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

拍女友「睡覺照」！他遭警方搜索家中

鬼月拜完普渡家破人亡！他曝「拜這零食」會倒大楣

傑森摩莫亞：《水行俠2》不能拍了

24歲女送爸爸DNA檢驗盒！竟讓家庭毀了

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃

高三生無照拒檢撞警！判決竟逆轉「無罪」

女兒上成大　爸爸爆：自傳我寫的

博恩、呱吉、視網膜「被打」他曝關鍵：不分區

他遭百步蛇咬「毒發身亡」！友人一旁目睹

更多

最夯影音

更多

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面