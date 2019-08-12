柯羅莎「牽西南風」大雨狂灌台中南屯！　五權西路往郊區「車道全封」

記者陳玉、林昱萱／台中報導

受到西南風影響，包括台中市、高雄市山區都有局部大雨或豪雨發生機率，而台中南屯區永春東二路、三路，稍早都有傳出淹水狀況，不過目前積水大多已經消退，但仍是得注意行車用路安全。對此，台中市長盧秀燕也將於12日上午11時20分前往南屯區楓樹橋（永春東二路跟楓和街口）勘查豪雨情形。

▲大雨狂襲台中。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

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劇烈的降雨讓不少地區都傳出淹水情況，其中台中南屯區稍早也因淹水封路，不過目前已經消退。對此，消防局指出，在南屯區永春東二路、三路有淹水狀況，消防局主動派員前往查看，並已通知警廣，呼籲請用路人提早改道，永春東三路段稍早淹水已退；五權西路（高速公路涵洞下）往郊區方向，目前除上高速公路外，其餘車道全封，另外往市區方向，因淹水稍退，車道改封一半，車輛可緩慢通行，另外2側機、車慢車道無淹水狀況，已開放行駛。五權西路與精誠路麻園頭溪水位，則未達警戒線。

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此外，雖然目前積水已經消退，但氣象局表示，13至18日（周二至周日）未來一周都受西南風影響，中南部地區持續有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率。因此，仍需多加防範豪雨造成的災情，並注意用路、行車安全。

對此，盧秀燕也在臉書發文表示，「因受西南風水氣影響，市府已成立三級防災應變小組，秀燕與相關局處會勘防災中。」而她也特別提醒大家要注意安全，「目前本市中興抽水站已於上午7點32分開始運作，其餘抽水站人員已就定位待命。提醒市民朋友需注意安全，並特別加強戒備。」