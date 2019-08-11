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台中男旅館自由潛水…「黑視症」陷昏迷一路下沉！教練急拉上岸CPR

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▲▼台中男旅館潛水溺水。（圖／記者陳玉翻攝）

▲張男到旅館中進行自由潛水訓練，但卻因缺氧產生黑視症，當即陷入昏迷。（圖／記者陳玉翻攝）

記者陳玉、莊智勝／台中報導

台中市一家潛水旅館11日中午發生溺水意外，一名29歲的張男當時前往館內進行自由潛水訓練，但下潛至11米處時產生卻因「黑視症」而陷入昏迷，並一路下沉至21米深；當時教練發現情況不對勁，立即上前將張男救上岸，並實施CPR與死神搶命；待救護人員趕抵現場時，張男已經沒有意識，昏迷指數7分，目前仍在台中榮總搶救中。

台中市消防局11日中午12時06分接獲報案，位於西屯區安和西路上一家號稱是「亞洲唯一能潛水的城市旅館」發生潛水意外，當下立即派員前往搶救。當救護人員到場時，張男已被救上岸邊，但卻因缺氧而陷入昏迷，立即送往台中榮總搶救，雖然現已恢復生命徵象，但意識仍然不清，持續插管治療中。事後張男家屬接到通知，也立即從台北動身南下趕往醫院。

該旅館王姓執行長表示，29歲張男與2名友人11日上午一同到旅館進行自由潛水，3人都具有合格潛水員證照，依照「潛伴制度」，張男下潛時需要有潛伴在旁觀看，避免突發狀況發生。

但事發當時，旅館教練準備要做清場動作，張男潛伴見狀準備上岸，但張男疑似又自己下潛，後來上升時因腦部低氧導致昏迷，也是俗稱的「潛水黑視症」。王姓執行長強調，「這是無論有無潛水經驗都會發生的情況！」

張男昏迷不動後，一旁有正在上課的學生發現異狀立即求救，教練第一時間把張男拉上岸進行CPR，隨後立即送往台中榮總急救。王姓執行長指出，因潛水員具備基本的潛水技術、技巧、救援能力及心理素質，而潛伴制度更是所有教練、潛水員的基本常識，在入場前更有準備說明書給潛水員簽署，後續責任也尚待釐清，但旅館主管目前都在醫院陪伴，給予最好的協助。

台中榮總院方也指出，張男於11日中午約12時30分由救護車送抵急診，當下意識不清，昏迷指數7，經插管、生命徵象暫時穩定後，送加護病房準備進行低溫治療。

►快訊／台中男旅館潛水溺水！一路下沉21米深　無意識搶救中

▼張男約在11米深處陷入昏迷，隨後一路下沉至21米深。（圖／翻攝旅館官網）

▲▼台中男旅館潛水溺水！一路下沉21米深　無意識搶救中。（圖／翻攝旅館官網）

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關鍵字：台中,旅館,潛水,黑視症

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