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生活很單純都是同學帶壞我！碩士男運毒入台求減刑被狠打臉

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▲▼逮捕,手銬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲廖男多次運毒入台，依法被判2年6個月。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者邱茀濱／綜合報導

台中市一名廖姓男子多次以行李夾藏和郵寄包裹方式，走私大麻種子、大麻煙草、大麻巧克力、毒郵票等毒品入台，被檢方依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。不過，廖男卻在法庭上辯稱，他長期為學生身分，生活單純，都是同學誘惑帶壞他，希望能減刑，但合議庭認為，資訊發達的時代，加上被告又有碩士學歷，怎會不知道大麻是違禁品，因此不適用減刑餘地，最後被判2年6月徒刑。

判決書指出，廖男2013年於北京購買大麻種子1包及毒郵票，並在返台時夾藏在行李內，想藉此蒙混過關；2018年6月、10月又透過加拿大好友，購買大麻菸草和大麻巧克力，以國際包裹的方式寄送來台，而警方獲報後，上前搜索查獲，並依違反毒品危害防制條例罪嫌將他送辦。

廖男於出庭時求情，辯稱他長期為學生，思考層面不詳細，就學時生活單純，只是受同校學生之誘惑，且他輸入、持有的毒品僅供自己使用，數量微小，更沒有對外販售或轉讓他人使用，也沒有向外擴散造成損害，希望能減刑。

但合議庭認為，資訊發達的時代，被告又擁有碩士學歷，只要稍微探查一下就可知道，大麻菸草在台灣受有毒品管制禁令拘束，因此未經許可不得擅自輸入、持有，且廖男以自己是學生，生活單純、無知作為抗辯，事實難以採認，沒有適用減刑的空間，最後依3個運毒行為合併執行2年6月，全案可上訴。

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關鍵字：大麻,毒品,毒品危害防制條例,合議庭,台中

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