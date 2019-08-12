香港網民發起一連4日不合作運動　明起要「癱瘓全港交通」

▲港鐵列車車門受到大批民眾阻攔，導致無法發車。（圖／翻攝自熱血時報網站）

記者鄭思楠／綜合報導

香港網民先前發起不合作運動，稱今日（12日）會阻礙港鐵的運作。但據《東網》報導，今早多個港鐵站站內平靜，未有市民阻礙車門的開關。其後，有組織指將「不合作運動」改由明日（13日）才開始進行，將一連4日堵塞港鐵運作，務求癱瘓全港交通，影響整個星期的生產力。



香港抗爭遊行已連續數個月，昨（11）日多區再度陷入混亂。示威者在深水埗大南西街向港警投擲「汽油彈」，火勢隨即竄及全身，致警員多處燒傷。還有一名女性示威者遭警方射出的布袋彈擊穿護目鏡，眼球破裂當場血流滿地。港府於12日凌晨0時36分發佈新聞稿稱，「暴力示威者無法無天的行為嚴重威脅警務人員和其他市民的人身安全」。

據悉，為平息動亂，警方今（12）日上午在粉嶺蝴蝶山路的警察機動部隊總部進行「水炮車」出動演練，並且安排香港立法會議員、監警會成員及媒體一同出席見證。

此前，香港網民5日還發起全港「三罷」（罷工、罷課、罷市）及「地鐵不合作運動」等癱瘓社會運作行動。香港政府因為計畫修訂《逃犯條例》，使得許多民眾走上街頭並且爆發警民衝突。曾有網友就在討論區號召進行「全民不合作運動」，當時他還稱，「有人覺得這麼做不犯法又可以癱瘓交通，如果想做的話就給我按個正評。」