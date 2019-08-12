示威者「汽油彈襲警」 　香港警司協會主席：恐怖主義行為

▲示威者在深水埗朝警方投擲汽油彈。（合成圖／翻攝微博／央視新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

香港「反送中」示威遊行11日下午在深水埗舉行，示威者在深水埗大南西街向港警投擲「汽油彈」，火勢隨即竄及全身，致警員多處燒傷。香港警司協會主席陳民德總警司回應，這已經是恐怖主義行為，「根據香港法例第212章侵害人身罪條例，嚴重傷人罪是可被判終身監禁的。」

據《環球時報》報導，香港警司協會主席陳民德總警司11日表示，使用汽油彈襲擊警察是極端暴力行為，是絕對不能接受的嚴重違法罪行，「不論其訴求是什麼，都沒有任何理由合理化這種惡行，事實上這已經是恐怖主義行為。」。

他強調，目前最重要的是止暴治亂，「不要再輕信那些似是而非的歪理，將市民特別是年青人推向罪惡的深淵。」

另外，示威者還在尖沙咀警署外集結數小時，被網友爆料有使用改裝後的模擬槍械向警署內發射催淚彈。在社交媒體群組中，更有人稱上述槍械是改造後具有更大威力的武器。

有香港警界人士透露，除用汽油彈與改裝槍械襲擊警方外，還有暴徒藏有軍用折疊短匕首，在街上拉起魚絲陷阱試圖跘倒警察，「他們正一步一步提升他們的武力，使用更陰險毒辣的招數，更有組織地分工流竄進行攻擊。」

香港警察晚間在臉書指出，警務處處長盧偉聰11日晚間到瑪嘉烈醫院探望受傷警員。較早前，受傷警員在尖沙咀警署內執勤時被暴徒投擲「汽油彈」，引致雙腳燒傷。盧偉聰感到非常憤慨，並予以最強烈譴責，還說「對任何引致他人身體嚴重受傷、甚至威脅生命安全的暴力行為，警隊必定全力追究」。

▼警員受傷。（圖／翻攝微博／央視新聞）