華裔美籍青年來台奔郵局寄明信片　搭小黃丟錢包警速尋回

▲中正二警分局泉州所警方發揮高效率找回美國籍觀光客皮包。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

兩名華裔美籍男子David及John來台觀光旅遊，8月2日10時許搭乘計程車前往北市中正區龍口郵局辦事。David不慎將皮包遺落計程車上下車後發現當場傻眼，所幸巧遇北市中正二警分局泉州街派出所警員黃均諺巡邏經過，警員得知他遺失皮包後立即協助調閱附近監視器，終於鎖定所搭乘的計程車車號。

▲中正二警分局泉州所警方發揮高效率找回美國籍觀光客皮包。（圖／記者張君豪翻攝）

警方根據監視器畫面車號，稍後聯絡計程車司機，運將大哥表示已經將皮包送至警察廣播電台，員警擔心外籍人士人生地不熟，擔心David他們又迷路，開巡邏車將兩位外籍人士到警察廣播電台領取皮包。警方高效率尋回美籍觀光客失物，又是一起成功的國民外交案例。

David Lee看見自己的皮包以後感動萬分，總算放下心中大石，他向警方表示裡面有信用卡、現金等重要證件，若證件財物遺失加上身在台灣恐造成不小困擾，兩名老外萬萬沒想到台警方協尋失物效率這麼高，短短不到1小時就找回失物，這個意外狀況也成為兩人來台最難得的回憶。北市警方也呼籲民眾搭乘計程車時，可以記下車牌號碼司機姓名，下車前務必再三檢查隨身攜帶的物品，可避免不必要財物損失。

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