人頭計價「從1380開始跳表」！高美濕地遊客淪小黃肥羊　市府加強取締

▲高美濕地為台中熱門景點，但有民眾反映小黃運將「坐地喊價」坑客。（圖／台中市政府提供，下同）



記者陳玉／台中報導

被外媒列為「一生必遊一次」的台中高美濕地，因有豐富自然生態、巨大風車及夕陽日落美景，吸引不少外縣市、國外旅客前來遊訪。但上月底，高美濕地才因小黃違法佔位攬客引發討論，現在又有民眾反映小黃運將「依乘客人頭喊價」；對此，台中市交通局表示，目前有規劃假日免費專車接駁，並考慮夏季日落時間較晚，已有增加班次，另針對運將喊價行為，已聯合警察局加強稽查，取締未按表收費的計程車，維護民眾搭車權益。

高美濕地為台中熱門景點，為海線必去打卡地標，不少小黃業者在清水火車站、清水中山路等處排班載客，或直接到公車站牌旁攬客，尤其看準攜帶行李、3至5人以上的遊客，而「人生地不熟」的外客為求便利會選擇搭車，但從高美到逢甲，以往都是用人頭計價，曾有台北遊客搭乘，一上車看到費用從1380元開始跳表，最後運將竟說「1人300元、5人1500元」，讓乘客覺得被坑了，氣得PO網要大家來理論。

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▲市府聯合警局稽查高美濕地小黃運將收費情形。



針對高美濕地有小黃「坐地喊價」，台中市交通局長葉昭甫說明，依照汽車運輸業管理規則第91條規定，計程車應裝計費表，並按規定收費，坐地喊價屬違法，如經查獲將依公路法開罰9000元到9萬元。民眾若有發現駕駛人沒按規定跳表收費，只要檢具車號、時間、行程及費用等提出檢舉，如查證屬實將懲處。

▲交通局在高美濕地實施交通管制並安排專車供民眾搭乘。



另外，葉昭甫表示，市府於7月13日起至9月29日期間的假日14時至20時在美堤街進行交通管制，設置行人徒步區並安排免費專車接駁，從停車場搭到木棧道只要5至10分鐘，實施至今單日約開行120班次，疏運約5000餘人次。

葉昭甫指出，因夏季日落時間較晚，先前已請客運業者配合冬夏兩季日落時間差，將309路夏季末班車延後至19:16行經高美濕地（三順路）站，但仍有遊客反映來不及搭乘，故將再請業者研議309路增加19:30班次，若遊客沒搭到，目前178路、688路公車在19:30過後，仍有多班往清水車站的班次，可到清水轉乘9、303、304及305路等公車回市區。