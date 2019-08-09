撒下草莓種子！她細心照顧2月後竟「長出木瓜」　上網一查崩潰了

▲ 經驗豐富的公公一眼就辨認出是木瓜 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

明明當初親手撒下的是草莓種子，怎麼最後長出木瓜葉子呢？一名女網友在臉書分享她「種莓得瓜」的故事，起初婆婆告訴她盆子裡長出木瓜時，她還堅信是新品種草莓，直到近日上網看圖片比對後才惶然大悟，殊不知竟有不少網友有和她一樣的經驗。

「我真的會昏倒！」一名女網友在臉書「爆怨公社」發文，她表示2個月前自己買了草莓種子，想說自己種來吃；由於草莓不好培養，她還因此天天花心力呵護。沒想到公公近日看到外面的盆栽時，突然問她「妳有種木瓜喔？」讓她很納悶。

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原po向公公表示「那是草莓」，但對方堅持這就是木瓜；原po說自己買的是草莓種子，但公公卻斬釘截鐵地表示「我知道，但那就是木瓜。」經過公公這麼一說，原po抱著忐忑的心情上網查圖片，不料一比對之後大傻眼，「天啊！真的是木瓜！也就是說我這兩個月這麼細心照顧的草莓，竟然變成木瓜！」

▲原PO明明種的是草莓沒錯。（圖／翻攝自爆怨公社）

據了解，草莓的枝條應該多會垂在地上，但見原po貼出的照片，這植物的莖卻是直挺挺的。原po傻眼覺悟，原來這2個月草莓種子從頭到尾都沒有發芽，她看葉子還以為是新品種。至於為什麼會長出木瓜，她則表示應該是幾個月前公公在土裡埋了木瓜籽，剛好她又挖了這些土來種草莓，才會發生如此奇葩的事。

貼文一出，網友們都紛紛認證說「那葉子就是木瓜無誤！」、「木瓜真的很好種」、「種莓得瓜，划得來」、「這應該是草莓口味的木瓜」、「公公慧眼」、「我我我...撒了蝶豆的種子，然後長出木瓜，每個親戚看到都問說幹嘛種木瓜」。

▲類似悲劇竟然也在其他人家裡上演了 。（圖／翻攝自爆怨公社）

此外，留言中甚至還有人貼出家中盆栽請網友鑑定，有網友示自己原先種的是檸檬，沒想到其他網友們一看到葉子，發現長出來的同樣是木瓜。另有網友建議原po直接去買「草莓苗」，至少這樣就可以確定不會長出木瓜了。

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