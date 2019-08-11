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好感心！日本情侶護照丟在小黃上　警擴大調閱監視器尋回

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▲日籍情侶來台觀光感謝警方快速尋回他們遺失的護照和隨身財物。（圖／記者張君豪翻攝）

▲日籍情侶感謝中山警方快速協尋他們遺失的護照和隨身財物。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市日前發生2名日籍旅客，來台旅遊時不慎將放有護照隨身包包遺落在計程車上，台北市中山警分局長春所陸姓員警1小時內尋回，讓日籍旅客體驗到台灣警察有效率服務精神，讓兩人順利趕上班機返國。

北市中山分局長春路派出所警員陸良杰今年7月24日傍晚時擔服巡邏勤務，當晚8點多，有兩名日籍情侶到派出所尋求協助，兩人搭乘計程車下車打算吃晚餐，卻發現隨身包包遺落於車上，因包包內有貴重物品、包含護照等證件，明日將搭乘班機返回日本，因此相當著急，向警方求助。

警員立即根據日本旅客的報案內容、緊急調閱監視器系統，查看日籍遊客下車處，卻因監視器攝像死角未能順利拍攝其下車位置，日籍遊客當下心急如焚、坐立難安，擔心無法順利返回日本。

陸姓警員根據調閱監視器經驗，反覆擴大監視器調閱範圍，經過交叉比對日籍遊客所述之車型及搭乘時間，順利找出搭載兩人的計程車車號，並通知計程車司機協助將遺失物品送往派出所，成功找回遺失護照及隨身包包。日籍遊客見護照居然失而復得而且當天就找到，兩人非常激動覺得不可思議，但因中文不流利，一直向警方鞠躬並說「ありがとう」（謝謝） 表達謝意。

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關鍵字：中山分局,警方,調閱監視器,日本旅客

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