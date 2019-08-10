高雄保大警查毒「搞錯偵查不公開」　路上怒吼記者：不要拍！

地方中心／高雄報導

高雄市新堀江附近9日晚間發生一起事故，當時一輛轎車上疑似有違禁品，而警方隨即派車追緝，並逮捕了2名嫌犯，但當時也媒體趕到現場採訪，卻受到保大特警以「偵查不公開」不准記者拍攝，引發媒體不滿氣得表示，請不要濫用「偵查不公開」這句話，偵查不公開實施對象是檢、警、調。

▲警察阻止媒體拍攝。（圖／地方中心翻攝，下同）

這起事故發生在9日晚上，當時警方發現一輛車上疑似攜帶違禁品，而車上也散發出濃濃的K他命味，隨即攔查車上的兩名嫌犯，果真在車上發現K菸盒，但事件發生當時，有媒體聞訊前往拍攝，卻遭到保大特警阻攔，還以「偵查不公開」為由阻止，要在場記者「不要拍」，雙方引發摩擦，而此舉讓媒體記者痛批，簡直違反新聞自由。

事件發生後，引發不少媒體記者不滿指出，「在大馬路、公共場所沒有所謂偵查不公開這回事，警方查警方的，記者、民眾要拍是他們的自由，警察的偵查不公開是在偵訊室內問的內容，你們不公開是你們尊守偵查不公開的規定，因為要鞏固偵查本體，你們可以不公開，但應就記者所拍的內容對大眾說明，不是一句偵查不公開就可以撇得裝做什麼都不知道！」

對此，警方也致歉表示，「機會教育，感謝大家指教，真的很抱歉。」、「表明後才知是誤會， 磨合期，還有進步的空間 ，各位記者朋友抱歉。」



《偵查不公開作業辦法》 2019 年 3 月 15 日倏正：



第 5 條

應遵循偵查不公開原則之人員，指檢察官、檢察事務官、司法警察官、司法警察、辯護人、告訴代理人或其他於偵查程序依法執行職務之人員。前項所稱其他於偵查程序依法執行職務之人員，指檢察官、檢察事務官、司法警察官、司法警察、辯護人及告訴代理人以外，依其法定職務於偵查程序為訴訟行為或從事輔助工作之人員。