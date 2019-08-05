華山分屍案冷血兇嫌翻供求生 「人是Eric殺的」警繪畫像比對打臉

▲華山分屍案宣判前夕，兇嫌陳伯謙供出幕後主嫌Eric，警方懷疑他故佈疑雲想脫罪。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者張君豪／台北報導

2018年6月犯下震驚全國的華山分屍案、涉案兇嫌陳伯謙被捕後原本坦承殺害高姓女子並切下她乳房、下體制成標本。不料台北地方法院審理期間、陳伯謙居然翻供，語出驚人指出高女是另名美籍華裔男子「Eric」殺害，陳男改稱自己是受到Eric威脅才幫忙分屍棄屍。

▲華山分屍案主嫌陳伯謙。（圖／記者邱中岳攝）

雖然陳男在庭審期間始終說不出Eric的本名和聯絡方式，但檢警不敢大意、仍根據他供詞拼畫出一張素描查緝，迄今仍找不到人，但警方專案小組私下透露，根據檢警調查結果，命案發生前後和丟棄屍塊過程根本沒其他人跟陳伯謙接觸，認為他說詞純屬脫罪卸責，今天5日下午華山分屍案將宣判。

雖然檢方起訴的證據充足，但法官仍慎重詢問陳伯謙關於Eric的具體身分，但陳男卻說不出對方的手機、本名和聯絡方式，只說Eric是「野青眾」的成員，經常在華山大草原出沒、身材高瘦蓄平頭，經常來草屋找他聊天。陳男向法官辯稱，案發當晚女死者有來他草屋喝酒，但陳伯謙說高女最後自己離開，後來Eric來借箱子放東西，他後來打開箱子才發現高女屍體。

陳男堅稱Eric恐嚇他「你都看見了，我背了一條人命，再多一條也不怕。」陳伯謙堅稱，當時他受Eric恐嚇揚言殺害他，才會協助Eric分屍、棄屍及切割死者乳房下體做標本。

檢察官一度為了追查Eric身分，特別要求專案小組根據陳男口供繪製藏鏡人Eric的人物素描，再根據畫像比對人臉影像資料，警方私下透露，素描繪製的人臉特徵是平面的，和相片呈現人臉五官的細膩度差異不小，辨識系統雖然比對出數個臉部特徵點接近的男子，但是年齡、國籍均和陳伯謙說法搭不上邊。

法官也傳喚命案當天在草屋內與高女喝酒的陳男友人鄭姓、蘇姓男子出庭說明，但兩人均沒聽過陳男口中的Eric，且陳男也沒撥打任何電話給Eric過，但陳男辯稱Eric是「野青眾」都親赴他住處找他，因此沒有通聯。起初北檢根據家屬指控，另簽他案要調查高女命案是否有他人涉案，但最後院檢認定全案是陳伯謙一人所為，已將「他」字案簽結。

對此承辦華山分屍案的警方私下透露，根據命案後調查調閱的相關通聯記錄、監視器影像、手機解析資訊、基地台封包資料等科學證據，根本無從證明有Eric這個人存在，警方認為這是陳伯謙為求脫罪故佈疑雲的卸罪說詞，根本不足採信。

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