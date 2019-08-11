賴清德近況曝光！與陳水扁開心喝下午茶　「共同舉杯為台灣祈福」





▲陳水扁、賴清德。（圖／翻攝自YonGe Chen臉書，下同）

記者袁茵／綜合報導

常常透過臉書發表看法的前總統陳水扁在11日下午貼出2張照片，畫面主角除了他自己之外，還有自民進黨總統初選落敗後就轉為低調的前行政院長賴清德，並且配上簡短文字「共同舉杯為台灣祈福」，引發網友關注。

陳水扁11日下午在臉書上表示，「二年未見的賴揆與阿扁，共同舉杯為台灣祈福！」從他上傳的照片顯示，他和賴清德舉著茶杯，面露笑容地看向鏡頭合照。

關於陳水扁與賴清德的這2張照片，《ETtoday新聞雲》記者實際致電給陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中，他表示，這確實是11日的照片，因為他們有約11日要喝下午茶，但因為地點是在台南，而陳致中本人11日待在高雄，所以也不清楚陳水扁與賴清德兩人談了什麼，不過應該「沒有什麼」，只是很久沒見的朋友聊天而已。

賴清德過去曾發表支持特赦陳水扁的言論，但也強調特赦前需有2大條件，第一，要完備法律，第二，扁家要清楚說明，並向社會大眾道歉。針對賴清德的說法，陳水扁當時表示，感謝對方主張特赦他，從未迴避，也沒有改變過立場，「不像有人初一十五不一樣，不敢面對，甚至推給社會共識，而忘了特赦是總統的憲法特權！」