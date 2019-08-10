香港反送中「大埔快閃游擊」！示威者封堵紅隧　警施放催淚煙、開槍驅離

▲香港大埔遊行，港警施放催淚煙。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

香港修訂逃犯條例引發的遊行持續在街頭上演，10日預定的大埔、黃大仙遊行皆未收到警方的「不反對通知書」；不過，仍有許多示威者10日自發進行「快閃游擊」，封堵紅隧等道路。對此，港警晚間7點20分對示威者施放催淚煙、舉橙旗警告，開數槍驅離。

綜合港媒報導，香港10日的大埔遊行與黃大仙遊行、11日的港島東遊行與深水埗遊行都沒收到「不反對通知書」，但仍有香港市民號召「照入大埔」。

許多示威民眾10日下午2點左右在大埔頭聚集，向港府表達訴求；下午4點左右，有示威者佔領廣福道和南運路附近的車道，當時警方舉藍旗警告「非法集結」，要求參與者立刻解散。

▼香港示威者在地鐵聚集。（圖／記者蔡儀潔攝）



下午5點開始，有示威者在地鐵、路面聚集，開始進行「快閃游擊」，用鐵柵欄等物品作為路障，試圖阻斷紅隧（香港的海底隧道）、大埔公路等道路的交通。晚間7點左右，警方開始施放催淚煙，驅趕示威者。

許多示威者晚間7點左右前往沙田市中心，試圖阻斷當地交通；防暴警察與速龍小隊趕到現場，舉橙旗警告，並持盾衝向示威者，開數槍驅離。截至晚間8點，封堵紅隧等地的示威者開始撤退，但有部分人轉往尖沙咀，試圖發起進一步動作。