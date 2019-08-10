國泰航空證實「涉暴動機師」停職　另解雇2名機場員工

▲國泰航空解雇2名員工，並將涉及非法遊行的機師停職。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者王致凱／綜合報導

大陸民航局9日對香港國泰航空發出重大警示，要求國泰航空滿足3項要求，包括禁止涉及「反送中遊行」的機組人員執飛內地（中國大陸）航班。國泰航空10日傍晚發表聲明表示，一名被控暴動罪的機師已經被停職，另有2名機場員工因行為不當而遭解雇。

陸媒報導，國泰航空10日傍晚對外宣布，收到乘客與公眾就其中一名被控暴動罪的機長查詢。根據國泰航空標準程序，該名機師自2019年7月30日起已經沒有安排飛行職務，此外，該機長自7月15日起，未執行任何飛行任務。

國泰航空表示，對於該名機長可能面臨的任何訴訟事宜，均不發表任何意見。國泰航空證實，另有2名機場員工因行為不當，已經被解雇。

香港連續數周爆發示威運動衝突，7月28日有大批反對修訂逃犯條例的示威者，在上環與西環與警方爆發衝突，包括國泰航空機師廖頌賢在內共45人被捕。廖頌賢等人遭控涉犯暴動罪，但法院允許他保釋期間離境執行與飛行工作。廖頌賢事件後，國泰航空內部又有員工針對性洩漏搭乘該公司航班的警員資訊。

大陸民航局9日針對國泰航空近期多起事件，對該公司發出重大航空安全風險警示。大陸民航局表示，「近期，國泰航空先後發生飛行人員參與暴力衝擊被控暴動罪卻未被停止飛行活動，以及惡意洩露航班旅客資訊等事件，存在嚴重威脅航空安全的隱患，造成了惡劣的社會影響，增加了香港至中國大陸的輸入性航空安全風險。」

大陸民航局對國泰航空提出3點要求，包括自10日零時起，對所有參與過非法遊行示威者，停止其執飛往大陸航班或相關一切職務活動；自11日零時起向當局送交所有飛往大陸或飛越大陸領空人員身份資訊；以及15日零時前，向當局報送公司加強內部控管和提升飛行安全的相關措施方案。