台東很久沒那麼熱閙！少棒隊奪冠榮歸遊街　饒慶鈴設宴慶功

▲▼中華少棒小將榮歸，沿著台東市區主要道路遊行，接受民眾歡呼。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

以台東縣少棒聯隊組成中華少棒隊代表我國參加「2019年小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽」，在台北時間8月6日總決賽，以10：4力克強敵墨西哥隊，以 4連勝的優異成績拿下世界冠軍。小將榮歸後，台東縣政府10日特別安排吉普車遊街接受民眾恭賀外，縣長饒慶鈴也在近午舉行歡迎記者會及設宴，饒慶鈴接受全體隊職員簽名球，並希望重振台東的棒球榮耀。

▲縣長饒慶鈴從總教練陳玉船手中接下全體隊職員簽名球。



本次賽事，由卑南國小少棒隊在國內選拔賽取得我國代表權後，除自身7位選手外，另徵召豐田國小4名、三民國小、新生國小及桃源國小各1名少棒選手聯合組成中華代表隊。這次也是台東縣少棒隊自2012年代表我國取得世界冠軍後，相隔7年再度組隊代表我國獲得世界冠軍的殊榮，更是饒慶鈴任內第1座世界冠軍，意義非凡。



中華少棒小將10日上午9點30分自卑南國小出發，沿著市區主要道路遊行，接受民眾歡呼，近午11點30分則在縣府大禮堂舉行記者會及歡迎宴，饒慶鈴及議長吳秀華、副議長林琮翰及多位議員、台東縣體育會理事長陳銘風、台東市長張國洲、縣府教育處長林政宏及多位校長，一同到場共襄盛舉歡迎小將榮歸。

▲饒慶鈴頒贈豐田國小選手陳世展父親陳盈明感謝狀。



記者會中饒慶鈴頒發紅榜給所有隊職員，代表隊的領隊卑南國小曾英哲獻優勝錦旗、總教練陳玉船則贈送全體隊職員簽名球給饒慶鈴，豐田國小選手陳世展父親陳盈明（陳爸），從國內選賽、亞太區選拔賽及美國決賽全程協助，並透過fb轉播比賽實況，也獲贈感謝狀，他語帶輕鬆幽默說，長這麼大都沒領過縣長獎，結果卻因為直播棒球，獲得縣長頒感謝狀。

▲饒慶鈴頒贈全隊隊員紅榜已是恭賀。

吳秀華議長說，台東已經有一些年沒有這麼熱鬧過，縣議會一定支持縣府推動各項的體育運動的發展，共同讓台東的體育更蓬勃。



饒慶鈴表示，「重振台東棒球鄉美名」是她任內重要的教育政策之一，這次小馬世界冠軍不僅是少棒隊整體實力的展現，更是基層教練在基層默默耕耘的成果，要特別感謝教練的奉獻。台東是全國少數有五級棒球體系的縣市，縣府將繼續向中央爭取改善第一、第二棒球場的相關設施，希望能夠提供選手最好的訓練及比賽場地，也會關心球員未來出路與生活保障。