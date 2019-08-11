　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／落地精度7公分　陸體量最大可回收火箭RLV-T5試驗成功

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者馬叔安／綜合報導

大陸民營航天企業翎客航天於10日10點35分，在青海省茫崖市冷湖鎮的火箭基地，進行公里級可回收火箭RLV-T5第3次發射及回收試驗，取得成功。該火箭是目前中國大陸國內體量最大、技術最先進的可回收火箭，這回試驗的飛行時間50秒，實際飛行高度300米，落地精度7公分。

▲可回收火箭RLV-T5。（圖／翻攝自《中新社》）

▲可回收火箭RLV-T5。（圖／翻攝自《中新社》）

《長江日報》報導，RLV-T5刷新大陸國內相關紀錄，並成為在起飛質量等指標上登頂大陸國內最大、世界第三的可回收火箭，RLV-T5是翎客航天目前研製的第5代可回收火箭，箭體高度 8.1米，直徑0.65米，起飛重量 1.5 噸，一級裝置採用多台變推力發動機並聯。

翎客航天技術副總裁萬美介紹，顧名思義，可回收火箭是指火箭發射升空後在預定程式控制下可返回發射工位，經過簡單維護保養後反復再利用，這將大大降低火箭生產的成本，有利於普及商業載荷的應用；此外，對高空的氣象觀測，可回收火箭也大有可為。

▲可回收火箭RLV-T5。（圖／翻攝自《中新社》）

▲工作人員對火箭進行測試。（圖／翻攝自《中新社》）

《新京報》報導，該火箭主要用於將來亞軌道可回收火箭，和入軌級可回收火箭的先期技術探索，具有技術新穎實用、試驗成本低廉、可重復使用次數高、可快速迭代等特點。

《中新社》報導，於此之前，翎客航天RLV-T5型可回收火箭曾在今年3月27日和4月19日，先後兩次進行低空回收飛行，飛行高度分別為20米和40米。

ET快訊
明天再加油！汽油最大降幅來了　創五個月新低
生日禮物想要Jaguar！　他收到BMW氣壞推入河中
台東2男攀錦屏步道…走進草叢「突竄百步蛇」！1人遭咬死
韓國瑜訪南投：初選非常公平　點名郭、王「相信會留在黨內」

關鍵字：RLV-T5,可回收火箭

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

Verasace把港澳列國家！大陸抵制、楊冪凌晨火速終止合作：主權不可侵犯

影／落地精度7公分　陸體量最大可回收火箭RLV-T5試驗成功

利奇馬肆虐28死！臨海全市淹沒　古城千人受困「超歷史大洪水」

華聞快遞／上半年河北全省裝備製造業增加值同比增長12%

利奇馬釀洪水土石流「浙江22死10失蹤」　村民驚：8分鐘水就到4樓

「我睡一下」24歲正妹房間內留遺書燒炭…母一看內容軟腳痛哭

快訊／國泰空姐被捕！　香港警察尖沙咀驅散示威者

「爸媽對不起…」21歲女演員留遺書17樓跳下！死後164天竟被瘋狂催債

香港反送中「大埔快閃游擊」！示威者封堵紅隧　警施放催淚煙、開槍驅離

國泰航空證實「涉暴動機師」停職　另解雇2名機場員工

嬤寶喵壞習慣愛用手挖罐罐 聽「阿嬤來了」秒改埋頭裝乖

法國人第一次體驗台灣「經典零食」　試吃皮蛋超崩潰：這不能吃吧QQ

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

鬼鬼1年沒唱歌...笑哭「真的沒人找」　對台北跨年喊話：讓我雪恥一下！

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

保全颱風天被吹倒「重摔3圈」 躺人行道2分鐘...網心疼集氣

金齁甲！日本男友初嚐台式早餐 大讚蘿蔔糕、炒泡麵：難怪會胖

好想瘦！正妹「水煮蛋減肥法」17天狂鏟4.1kg網推：求菜單

走失流浪1個月！爸跳水溝呼喚愛貓　牠圓臉爆瘦一大圈...家人心疼抱緊

Verasace把港澳列國家！大陸抵制、楊冪凌晨火速終止合作：主權不可侵犯

影／落地精度7公分　陸體量最大可回收火箭RLV-T5試驗成功

利奇馬肆虐28死！臨海全市淹沒　古城千人受困「超歷史大洪水」

華聞快遞／上半年河北全省裝備製造業增加值同比增長12%

利奇馬釀洪水土石流「浙江22死10失蹤」　村民驚：8分鐘水就到4樓

「我睡一下」24歲正妹房間內留遺書燒炭…母一看內容軟腳痛哭

快訊／國泰空姐被捕！　香港警察尖沙咀驅散示威者

「爸媽對不起…」21歲女演員留遺書17樓跳下！死後164天竟被瘋狂催債

香港反送中「大埔快閃游擊」！示威者封堵紅隧　警施放催淚煙、開槍驅離

國泰航空證實「涉暴動機師」停職　另解雇2名機場員工

經痛頻尿＝肌瘤！營養師曝「3挑食法」避子宮殘害...魚卵蟹黃超NG

中職／桃猿補強洋投不停歇　買斷27歲左投合約

那瑪夏土石流韓國瑜照拚選戰　綠議員轟「吃了秤砣鐵了心」拋下市民

影／摩鐵大揭密》這3處好髒！床單泛螢光、浴缸藏汙水　業者揭解決妙招

Verasace把港澳列國家！大陸抵制、楊冪凌晨火速終止合作：主權不可侵犯

大谷翔平球速破80英里　球季尾聲投模擬賽

看醫生怕怕！長鬃山羊瞪大眼「絕望發抖」　角落安撫背影暖翻

鄰居假日洗衣服！「找把手曬內褲」1邊1條　家人機車中標…他一看崩潰

淡水公車車窗突碎裂「留0.5cm小圓孔」！警介入調查　遍尋不著彈頭

明天再加油！汽油調降0.9元　98汽油跌破30元、95汽油創五個月新低

跑去跟主人告狀？你完蛋了　萌柴「神犬擺尾」把寶寶KO倒下

大陸熱門新聞

「爸媽對不起…」21歲女演員留..

即／港警尖沙咀逮捕國泰空姐

「我睡一下…」24歲女房間燒炭..

利奇馬肆虐28死！古城千人受困..

影／網購500顆蛇蛋託運 孵出..

利奇馬登陸！浙江22死10失蹤

發現蒸氣眼罩！50歲男驚覺綠綠..

KTV中被5男搭訕！人妻被群毆..

一芳廣州2店面「門口掛五星旗」..

24歲妻家中被打死　丈夫隱瞞凶..

國泰機師被停職　另解雇2員工

55萬人受災、93間民房倒塌 ..

他河底撈2支iPhone　歸還..

27歲女OL爽中4.5億元！1..

更多熱門

相關新聞

陸民營可回收火箭完成「第二跳」

民營火箭企業翎客航天19日在山東龍口，完成了RLV-T5可回收火箭第二次低空發射及回收試驗，飛行時間30秒，飛行高度40公尺，是首次自由飛行高度的兩倍。目前，大陸民營火箭距離真正的商業模式還很遙遠，對比起美國Space X，陸企要選擇差異化競爭的路線才是王道。

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

Uber司機接女客前收訊息「當我男朋友」結局超震撼

吳宗憲酸沒素質！連千毅「怒下戰帖」電爆

正妹試穿球鞋「一彎腰半球掉出」

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

影／同僚怒爆23歲女警「上涼班」內幕

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」

「爸媽對不起…」21歲女演員留遺書17樓跳下

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！被譙害孩子沒爸

韓女偶像都知道「減重水秘方」曝光！

票選最難吃泡麵！網：吃一口整碗倒掉

盤點亞洲8大猛鬼傳說飯店　台灣有3間

27歲駕駛「連闖兩紅燈」自撞亡！民控：警察追車

人妻床戰冷氣工人　綠帽夫一問崩潰暴瘦

即／港警尖沙咀逮捕國泰空姐

蘋果新機名稱流出！「iPhone 11 Pro」

更多

最夯影音

更多

嬤寶喵壞習慣愛用手挖罐罐 聽「阿嬤來了」秒改埋頭裝乖

法國人第一次體驗台灣「經典零食」　試吃皮蛋超崩潰：這不能吃吧QQ

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

鬼鬼1年沒唱歌...笑哭「真的沒人找」　對台北跨年喊話：讓我雪恥一下！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面