影／落地精度7公分　陸體量最大可回收火箭RLV-T5試驗成功

記者馬叔安／綜合報導

大陸民營航天企業翎客航天於10日10點35分，在青海省茫崖市冷湖鎮的火箭基地，進行公里級可回收火箭RLV-T5第3次發射及回收試驗，取得成功。該火箭是目前中國大陸國內體量最大、技術最先進的可回收火箭，這回試驗的飛行時間50秒，實際飛行高度300米，落地精度7公分。

▲可回收火箭RLV-T5。（圖／翻攝自《中新社》）

《長江日報》報導，RLV-T5刷新大陸國內相關紀錄，並成為在起飛質量等指標上登頂大陸國內最大、世界第三的可回收火箭，RLV-T5是翎客航天目前研製的第5代可回收火箭，箭體高度 8.1米，直徑0.65米，起飛重量 1.5 噸，一級裝置採用多台變推力發動機並聯。

翎客航天技術副總裁萬美介紹，顧名思義，可回收火箭是指火箭發射升空後在預定程式控制下可返回發射工位，經過簡單維護保養後反復再利用，這將大大降低火箭生產的成本，有利於普及商業載荷的應用；此外，對高空的氣象觀測，可回收火箭也大有可為。

▲工作人員對火箭進行測試。（圖／翻攝自《中新社》）

《新京報》報導，該火箭主要用於將來亞軌道可回收火箭，和入軌級可回收火箭的先期技術探索，具有技術新穎實用、試驗成本低廉、可重復使用次數高、可快速迭代等特點。

《中新社》報導，於此之前，翎客航天RLV-T5型可回收火箭曾在今年3月27日和4月19日，先後兩次進行低空回收飛行，飛行高度分別為20米和40米。