獨／佛系警放任醉男鬧大街60分　民譏：無作為！警察塑膠做的？

▲高雄市大寮一間KTV發生男女吵架，民眾怨警方到場後無積極作為 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市大寮區鳳林三路一間KTV發生一起男女吵架案件，一名男子先在KTV包廂內大吵大鬧，店家嚇到趕緊報警，不過快打警方抵達現場後，卻沒有展現「積極作為」，任憑男子繼續搗毀店內的東西以外，還跑到店門口飆罵髒話、來回狂奔，就這樣鬧了1個小時，讓目擊民眾都看不下去，質疑快打根本就是好看頭，「是不是塑膠做？」

這起男女吵架案件就發生在11日凌晨4點多，大寮區鳳林三路一間複合式KTV的二樓包廂當中傳來激烈的吵架聲，一對男女吵得相當大聲，還不時傳出摔東西的聲音，店家報警後，林園分局的快打部隊抵達現場，員警前往包廂初步了解，這才發現原來是情侶鬧分手，女子要回同居處搬東西，但是男子不願意，所以向索討同居住處的鑰匙，但是女子不願意，男子氣得當場發飆，由於這是很單純的男女糾紛吵架，員警採取「軟性勸說」的方式，把這對情侶勸離開KTV，但是沒想到這名男子走到一樓的時候，不知道是不是「酒精反應發作」，當場暴走。

根據目擊的民眾表示，這名男子態度相當囂張，不但對員警口出惡言，甚至連髒話都飆出來了，但是他都說沒有針對警察，甚至還在這間KTV門口大街上來回狂奔，大聲咆哮嗆聲，誇張脫序的行為聲響吵到鄰居睡不著跑來觀看，究竟是發生了什麼事，讓民眾忍受不了，出聲要求警察：「把他帶回去了」、「能不能有點作為」，也有人質疑「你們為什麼不把鬧事的帶回去就好了？」不過民眾的需求，員警都沒有聽進去，就這樣耗了1小時，最後員警打電話叫這名鬧事男子朋友前來把人帶回，才結束這場鬧劇。

單純的男女吵架糾紛，卻在大街鬧了1個小時，任憑男子大吵大鬧，髒話連連，讓附近住戶難以安眠，怨聲四起，其實依照過往的處理方式，員警作為大可展現應有「執法強度」，像是以擔心男子酒後脫序行為造成他自己或是他人的安全疑慮，採取「保護管束」來將他帶回派出所，或是在他罵髒話時，「技巧性認知質疑」是否在辱罵員警，也可以迅速帶回派出所，更別說這間KTV旁邊30公尺就是大寮分駐所。資深員警坦言這種情況可以有很多「積極作為」，不過這一次林園分局快打部隊卻是選擇了「佛系作為」，民眾怨看到警方「最軟的那一塊」，希望警方能夠硬起來。