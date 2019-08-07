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大寮陳家班2019「精饌米獎」奪亞軍　高雄147號香米四處飄香

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▲高雄縣大寮區有機農友陳家成奪得2019「精饌米獎選拔賽」臺灣有機米組亞軍，由其子陳毅鴻代領獎品。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲高雄縣大寮區有機農友陳家成奪得2019「精饌米獎選拔賽」臺灣有機米組亞軍，由其子陳毅鴻代領獎品。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄縣大寮區有機農友陳家成於2019「精饌米獎選拔賽」以高雄區農業改良場育成香米品種高雄147號參加比賽，獲得臺灣有機米組亞軍，讓該農改場與有榮焉。

「精饌米獎」自2016年舉行，陳家成分別於2017年及2018年以高雄145號品種獲得臺灣有機米組季軍；他不斷在有機水稻栽培技術不斷地努力精進，今年終於更上一層樓，以具有芋頭香氣高雄147號奪得亞軍。

這項比賽，針對品牌形象、外觀品質及食味進行評比，以「品種、品質、品牌」及「安心、安全」為原則，評選出市售通路中高品質包裝米，因此參賽者不需提供參賽稻米，而是由農糧署依報名表所提供販售通路，隨機挑選3處並以秘密購買的方式，每處至少購買2份產品，用意即在創造與消費者於市面上購買相同食米的情境，提高一般民眾對於優質競賽米的「可近性」及「便利性」，增加消費者購買優質包裝米的機會，同時激勵業者強化生產管理及品牌行銷雙面向，提升國產稻米競爭力。

高雄場戴順發場長表示，高雄147號食味及外觀品質佳，產量高，米飯具有淡芋頭香，經科學化施肥管理，更能凸顯品種的優點。以該場育成品種高雄147號勇奪2019「精饌米獎」臺灣有機米組亞軍，讓該農改場與有榮焉。

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關鍵字：高雄,大寮,有機農友,陳家成,精饌米,亞軍,香米高雄147號

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