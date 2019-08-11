神力女超人專訪／許淑華：2020藍綠對決　輸贏差距將很小

記者鄧木卿、白珈陽／南投報導

去年1124縣市長選舉，國民黨會大勝，很大原因是因為人民討厭民進黨，至於明年2020大選，許淑華認為，如果是藍綠對決，輸贏差距會很小，而這也是為什麼韓國瑜在國民黨全代會上所說的，他要向海外射出穿雲劍，因為回國投票的人數將會是成敗關鍵。

▲許淑華認為明年藍綠對決，輸贏差距很小。（圖／記者白珈陽攝）

去年韓市長能夠勝選的原因，除了選民討厭民進黨之外，韓在黨中央所給的有限資源下，走出屬於自己的競選風格和策略，也是因素之一，當時韓的選戰模式就跟黨部不是很相近，如今成了黨的提名人，已無法維持原本在選高雄市長的基調，很多的國家政策，例如兩岸，韓就不可能跟黨的主軸脫鉤。

至於明年會有幾組人馬角逐？許認為，暫且不談有沒有第三勢力出現，藍綠一旦對決，選情會繃得很緊，輸贏非常小，這個是國民黨最大的危機，而這也就是為什麼韓市長在全代會上，要向海外發出穿雲劍，因為緊繃關係，海外選票能夠回來多少，就是關鍵，每一票都很重要，回來幾十萬票，就是一個很大的力量。

「黨內整合，我一直都不認為是個問題」，許淑華信心十足的說，不管是王金平也好，郭台銘也好，他們是離開了，但會不會代表著仍繼續受到民眾支持呢，這是兩回事，但是大家還是會在意，因為還是具有指標跟象徵意義。

不過，她很堅定的認為，自從黨內確定提名韓市長之後，包括馬英九、連戰等歷任黨主席跟參與黨內總統初選的候選人，都非常友善，也非常的樂意支持，大家都有很深的感觸，國民黨雖然也曾經在野過，但是從來沒有像蔡英文執政時，把國民黨修理得這麼慘，清算黨產、設置東廠等，都是非常針對性，還有通過很多的法案，都是讓很多百姓非常害怕。

現在外界之所以逼問韓市長「郭董見了沒」、「王金平會不會參選」等等，因為剛初選結束，大家還有些情緒，這些問題當然都會出現，但是很多黨員跟百姓立場，都是希望可以換黨換人，而黨內也都有拉下民進黨的共識，在這樣的基礎條件之下，國民黨本來就不會分裂，整合只不過是時間問題。

雖然國民黨沒有分裂本錢，但韓團隊不能因此而放棄該有的努力，必須展現最大的誠意跟努力去尋求不管是黨內、親民黨、新黨的支持，因為如果最後真的是泛藍跟泛綠的對決，友黨的支持非常重要。