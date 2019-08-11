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神力女超人專訪／副總統會是她？　許淑華：我沒加分也沒法勝任

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記者鄧木卿、白珈陽／南投報導

高雄市長韓國瑜獲國民黨提名為總統候選人之後，外界對於副手人選開始點名，從張善政、朱立倫、郭台銘等檯面上大咖都有，但也有人認為和韓理念、默契都非常一致的立委許淑華很可能是黑馬，許淑華自己認為呢？

▲許淑華對於外傳副手一事，認為自己沒加分也無法勝任。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼許淑華對於自己被點名是副手一事，自認沒加分也無法勝任。（圖／記者白珈陽攝）

▲許淑華對於外傳副手一事，認為自己沒加分也無法勝任。（圖／記者白珈陽攝）

「我知道自己幾斤幾兩」，許淑華表情淡定且非常明白表示，她完全沒有辦法勝任這個工作，也不會是幫韓加分最多的人，她非常清楚自己的定位，也知道在什麼地方可以幫韓市長加分，如果她當副總統，絕對不會對他是加分效果，此外，立委也是一個非常重要的工作，因為如果韓當上總統，立法院也是重中之重，立法院更需要更多席次協助。

至於誰是副手，許淑華說，韓市長已經說過，他腦海裡其實有幾個人選，但是最終選擇什麼人，只有他自己才能對外宣布，雖然外界也看好她，覺得她跟韓市長理念相近，不論從性別、區域、省籍等判斷，都是不錯人選，但基本上如果要對他有加分，真的不會是她，畢竟挑人選，還是要以勝選為目標，倒是未來總統選舉的業務上，她可以幫上忙。

許又驚又喜的說，這陣子常被外界點名，從副總統到高雄市長，「突然覺得自己聲勢看漲」，她除了向社會表達感謝之外，身為韓的好朋友，一定要幫他想哪些人對他才是最能加分者，而她自己也會推薦人選，但不能公布，反正到最後，她一定全力支持他的決定。

很多其他縣市的熱情支持者都在詢問韓市長何時展開全台參選行程？許淑華說，請大家多體諒韓市長，因為他還是高雄市長身分，所以可能沒有辦法如大家所期待很快就安排到外縣市走一走，再來就是韓市長已經成為總統候選人，現在首要目標，就是黨內整合，以及尋求友黨的幫忙跟協助，爭取更多人的認同，不管在初選階段，有多少組不同陣營的人參選，現在最希望的就是砲口不能對內。

她說，她很清楚國民黨有需要改革的部分，未來也會建議黨中央改變，如果支持者對國民黨或是韓市長有建言或建議，可以從她這裡，或是從高雄市政府的管道，但她也要提醒，大家都會有不同想法和建議，如果沒有辦法滿足到每個人的話，請大家體諒，但一定會盡量把大家的意見都轉達到，因為他畢竟要面對太多的人。

最後，許淑華要對韓粉表達由衷感謝，感謝一路以來對韓市長的支持，如果沒有這些支持者，今天不會有韓國瑜的出線，不過，她也非常清楚這場總統大選非常艱困，因為要面對的是一個有資源在手，又什麼法案都敢推，什麼都敢做的民進黨，大家要有相當的準備，這是一場硬仗，所以她要請所有的支持者，「大家嘜離開」。

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關鍵字：許淑華,總統大選

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