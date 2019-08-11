神力女超人專訪／許淑華：韓國瑜發現馬英九…腦袋裡裝很多東西

記者鄧木卿、白珈陽／南投報導

高雄市長韓國瑜日前在新北市三重區舉辦北漂青年返鄉徵才活動前，先去拜訪前總統馬英九，立委許淑華也陪同，當時只有4個人，另一人是馬英九基金會執行長蕭旭岑，許說，當天原本預計只有半小時，後來聊了快50分鐘，馬韓兩人聊了很多，氣氛很好，欲罷不能。

▲▼許淑華轉述韓國瑜對馬英九的看法，「他腦袋裝好多東西」。（圖／記者白珈陽攝）

許淑華說，馬英九以一個過來人的身分，提及當年高雄的登革熱和治水問題，馬說，當時他不分藍綠，撥了15億給高雄做水閘門，台南也有補助，但後來只有高雄市不做，退回這筆經費，馬提到這段話，覺得有點捨不得啦，那當然，現在高雄淹水跟當時沒有做水閘門，不能扯上關係。

許說，馬英九除了談治水、救災經驗，也提到國家未來的能源政策，馬覺得能源缺乏，也算是國安危機，他對於要不要用核電，也提出不同的看法，馬說，現在核電已經不是傳統認為核電要處理廢核料的舊思維，因為現在很多國外早就已經進化成把廢核料轉成燃料了，但是目前還停留在如何去處理廢核料的問題上，還有在兩岸上，台灣跟美國、跟大陸關係，應該如何取平衡，也是國家未來思考方向。

許淑華回憶說，韓市長當場就很驚訝於馬英九了解的層面怎麼這麼多，兩人聊得非常開心，而她也可以感受到馬前總統是非常有誠意、也很有心要幫忙韓市長，馬還說，日後有什麼可以協助或是私人可以幫忙，都可以提出來，馬甚至還提到，他的基金會常辦理公共政策的議題，韓市長如果時間允許，歡迎出席，大家一起來討論國家方針。

她說，馬韓兩人是認識，但是很少有這樣的機會可以坐下來好好聊，而從那次聊天才發現，原來馬前總統腦袋裡面裝很多東西，而且對韓市長都很有幫助，其實不僅是馬，她們去拜會連主席等人，也感受到黨內大老們都很好，幾位前主席都非常支持，都寄望於韓。

至於未來這些大老們會不會幫忙整合其他初選落選者？許淑華相信，有需要的時候，這些人都不會置身事外，現階段，畢竟韓市長是出線的候選人，一定要他自己先努力看看，如果不行，再請大老們出面幫忙。

韓國瑜何時會到各縣市展開競選行程呢，許淑華說，她有跟林明溱縣長討論過，目前韓只有周六、周日才能夠去其他縣市拜票，那周六、周日，還得要高雄沒有任何的突發狀況，所以初步建議是，韓市長先去各縣市走一遍，拜會各縣市的頭人，接下來再去各縣市，就得等到立委候選人服務處成立了，因為時間真的不夠用。

韓國瑜周一至周五留在高雄，周六和周日再安排到外縣市拜票，這樣體力負荷得了嗎，許淑華無奈的說，那也沒辦法，從去年開始選市長到現在，就沒有休息過，一直就是睡眠不足，吃東西他倒還有胃口，只是行程太多，常常都沒照三餐吃，有時要思考很多事情時，又不見得吃得下。

有次陪韓去台東 回來整個人「虛累累」

最累人的其實是合照，佔了很多時間，以前她看了韓的行程之後，覺得還好啊，她自己轄區也很大，也是從早跑到晚，應該沒那麼累吧，但是她跟韓出去跑一趟之後，她就嚇到了，很多支持者會要求簽名、握手、拍照，拍照是要一直站著，一直微笑，維持著固定姿勢讓人家拍，一站就要半小時，甚至1個小時左右，她自認很能夠接受拍照，但是沒有辦法像他那樣，有次跟韓去台東，那天回來，整個人「虛累累」，快要虛脫了。

其實很多支持者也都心疼韓市長，也叮嚀他要多休息，多吃點東西，但偏偏在吃飯時，就有熱情支持者要找他合照，有時根本就沒有事，就只是打通電話和韓聊上兩句，或是跑去他家，就只是單純想看看他而已，而這種情況還要持續到明年選舉，體力負荷過重也是沒辦法的事。

也因為如此，韓市長很多公開演講的講稿，都是在上台前最後一刻才定稿，有時根本沒有看稿的時間就站上去了，因為旁邊的人總是一直不斷找他講話，所以講稿有時都是臨場發揮。