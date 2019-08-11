神力女超人專訪／許淑華：「討厭民進黨」是多數　1124國民黨勝

記者鄧木卿、白珈陽／南投報導

2018縣市首長選舉「綠地變回藍天」，國民黨立委許淑華直言，1124之所以能夠成功，很大的原因在於多數民眾「討厭民進黨」，進而帶動整體國民黨氣勢；假如想要在2020總統大選勝選，或許各縣市選民會觀察各首長是否在這一年有展現出具體政績，但實際上真正被重視的，是立法委員能否在議會中推動國家重大法案與政策。

▲「神力女超人」立委許淑華接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪。（圖／記者白珈陽攝）

▲許淑華在南投市服務處接受《ETtoday新聞雲》專訪。

「神力女超人」許淑華接受《ETtoday新聞雲》專訪時指出，去年11月24日能夠說是大獲全勝，成功將7縣市由綠地翻為藍天，主要是因為多數民眾「討厭民進黨」，在這個氛圍之下，帶動了國民黨的氣勢。而從縣市長結果出爐到2020總統大選有一年多的時間能夠表現，或許會有選民將這期間新任的縣市長能否拿出政績來做為評價標準，但其實直到半年前為止，他們所執行的都是去年的預算，無論是土地規劃、大型建設，都不可能馬上做到，真正能表現自己的時間，其實是在下半年之後，也就是短短的近半年之中。

她嚴肅的說，在這麼短的時間內各首長其實還是有能夠展現政績的地方，例如基礎建設，像韓國瑜在地方規劃清理水溝工程，如果用心做好，當然就可以拿出成績，但縣市長的成績是否一定跟明年總統大選劃上等號？她認為，選民不一定會如此看待，因為除了總統大選，立委選舉也是在明年進行，大家將會更為關注立委整體的表現與總統之間的配合度。

▲談到2020總統大選，許淑華表情嚴肅，認為選民將會更為關注立委與總統之間配合度關係。

所以即便2020總統大選時，各縣市首長無論藍綠，都將成為選舉的主任委員，並負責統籌的工作，但實際上真正參與選舉的還是立法委員，包括推動法案與地方互動，都是立委在執行，在議題方面肯定是會被較為著重，因此才一年的時間，縣市首長們的表現對於選民來說，就她的觀察，在總統大選上應該加扣分的情形不會太大。

面對《ETtoday新聞雲》提問，是否可以建議2020總統大選的定調，許淑華想了一下，她說，像2018縣市長選舉「討厭民進黨」已成為全台灣人民的共識，若能跳脫藍綠，對國民黨將會是最有力的情況，但從各種客觀的角度來看，包括國家政策及兩岸問題，民眾還是很難脫離刻板印象，所以就她判斷，明年總統大選將還是會落在藍綠對決。