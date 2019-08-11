神力女超人專訪／許淑華：高雄水災坑洞＆三山造勢　「我們勝選了！」

記者鄧木卿、白珈陽／南投報導

2020總統大選參選人韓國瑜頭號戰將「神力女超人」立委許淑華，接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪，訪談中她提到，在韓國瑜勝選高雄市長時主要有兩個分水嶺，一個是823高雄水災「天坑」事件，另一個是「三山造勢」，讓遠在他鄉打拚的遊子都願意回到高雄為韓國瑜助拳，聲勢衝到最高峰，許淑華說，「在這之後，一切水到渠成」。

▲國民黨立委許淑華接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪。（圖／記者白珈陽攝）

許淑華回憶，當時韓國瑜最初參選時，競選總部、組織都很小，且韓國瑜夫妻待人以誠，所以成員彼此感情都不錯。而其實在韓當選高雄市長期間，她去高雄的時間也不多，但他們夫妻倆就是非常客氣，能不麻煩別人就不麻煩，於是在那段期間與他們家、包括韓冰，建立了非常好的感情，她也發現，「韓國瑜做人方面，跟我所認識的政治人物不太一樣」。

▲許淑華趁著助理劉子維在台前致詞時，與李家芬、韓冰偷偷聊天，看的出與韓國瑜一家人感情相當要好。

在韓國瑜身上，看到某些部份與自己相似的部份

許淑華喝了一口茶，慢慢地說道，她從政了十幾年接觸了許多政治人物，在這個環境裡面，我們會有自己的感受，在跟韓國瑜相處之後，發現他因為個人的人生經歷，一直到現在出來從政，在看待事情跟選民會有他不一樣的心境，而在某些部份，「我看到了與自己相當相近的地方」。

在投入從政的這個區塊，他們有所憧憬，就是希望人民生活能獲得改善。許淑華說，韓國瑜有相當好的外在條件，除了口才，各方面臨場反應也都很好，但政治人物口才好、學歷好的大有人在，可是最終很多人會容易迷失在政治漩渦裡頭，沒了初心；她強調，「最不能失去的，就是那些初心初衷」，否則光是講好話或學經歷再強都沒有用，也許韓不管歷練也好學歷也罷，都不是最好的那個，但相信他是最用心的人，即便現在他成為總統候選人，他也都沒有離開高雄。

▲許淑華說，在韓國瑜身上看到與自己有著相當相近的部份。

許淑華主動向《ETtoday新聞雲》提到，韓國瑜每個月都會去一個不同族群，也許是農民、也許是計程車駕駛的民眾家夜宿，用意是表達他就是不曾離開過基層。許說，很多政治人物每天為了跑行程，早就沒有在接觸選民，通常都是由服務處主任在接觸，可是韓國瑜為了保持與選民的互動，一直在做這樣的事情，靠著這層關係才能苦民所苦，才能站在基層點上，進而從百姓的角度去做市政工作。而從這些小地方，讓許淑華有了共鳴感，「這也是我為什麼非常支持韓國瑜的原因」。