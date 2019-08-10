連勝文指「這些人」不挺韓國瑜　陳揮文怒嗆：沒差你那幾票！

▲連勝文。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘是否結盟，備受各界關注。國民黨中常委連勝文日前提到，目前仍有部分經濟藍、知識藍不願支持高雄市長韓國瑜參選2020大選。對此，資深媒體人陳揮文痛批，「別在那邊五四三，沒差你那幾票！」

連勝文日前在臉書表示，自己認識的人當中不管是多年老友，還是過去市長選舉時認識的工商、民間社團領袖，確實有很多人支持郭台銘，「而這些所謂的經濟藍、知識藍選民，也真的有些人，至今仍不願意挺韓市長」，但韓國瑜或黨中央都沒有對此給出任何積極作為，「這或許就是老柯想要幫助蔡英文裂解泛藍的一個缺口！」

對此，陳揮文8日在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中表示，「我真的不知道連勝文在想什麼！」當初羞辱連勝文的柯文哲，且連勝文的特助也被韓國瑜延攬到高雄當青年局局長，「你說這話是什麼意思！什麼叫經濟藍、知識藍，你現在不願意挺韓市長，那你是藍的嗎？」

陳揮文直言，不願意挺韓國瑜、不投票，改投柯文哲或總統蔡英文或郭台銘都沒關係，「別在那邊五四三，沒差你那幾票！什麼叫經濟藍、知識藍？我們這一整排誰沒經濟誰沒知識，我去投也1票，你去投也1票，你是怎樣，你的票比較大張嗎？」