韓國瑜與黨中央「聯合作戰計畫」曝光　吳敦義：絕不會陣前換將

▲吳敦義和韓國瑜在莫拉克風災十周年感恩晚會上，不時講悄悄話。（圖／記者賴君欣攝）

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨總統初選後面臨整合難題，傳出若高雄市長韓國瑜民調持續下滑，不排除會重演2015年的「換柱事件」。對此，國民黨主席吳敦義表示，絕對不會陣前換將。據了解，韓也與黨中央擬定「聯合作戰計畫」，在選戰後期「發動總攻擊」。

韓國瑜規劃將競選總部設立於本命區高雄市，而北部辦公室將由前立委孫大千、立委許淑華擔任副執行長職務，並規劃主任一職。近期才上任的發言人、前主播何庭歡未來也會在北部辦公室擔任發言工作，辦公室預計8月下旬開張。

被問到如果韓國瑜氣勢持續起不來，是否有可能重現當年「換柱」情況？對此，國民黨前主席洪秀柱10日堅定回應「不可能」，如果真發生這樣的情況，「國民黨就打包自己回去休息，直接崩盤」；上次換柱的結果並沒有換來好成績，有上次的教訓，如果還要像當年換柱一樣換韓，選舉「就崩盤了」，這次要再陣前換將完全不可能。

▼韓國瑜要挑戰2020總統大位。（圖／資料照／記者賴君欣攝）

吳敦義9日和韓國瑜參加莫拉克風災十周年感恩晚會，吳被問到「外界很關心國民黨整合情況」時，他回應「我也很關心，我除了關心還擔心！」

《聯合報》報導，據悉，吳敦義已親自向韓國瑜的幕僚表達，絕對不會陣前換將。而韓也與黨中央擬定聯合作戰計畫，9月、10月起展開大型造勢活動，從高雄出發；黨中央則坐鎮北部，並組織各地的後援會和競選總部，在選戰後期「發動總攻擊」。