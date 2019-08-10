影／衝一波！絕美懸日18:17再降峨眉街　氣象局：機率6至7成

記者胡順惠／台北報導

這幾天受到颱風攪局，大家都快忘記絕美懸日連續6天降臨台北城，快趁著周休假期相約好友一起搶拍懸日美景，據預報，10日18時17分至18時27分在台北市峨眉街（西寧南路以西）有機會看到。氣象局預報員張承傳表示，台北西南風過山沉降，雖然還是有些雲層漂過去，但天氣仍屬穩定，降雨機率不高，傍晚溫度大概34至35度，看到懸日機率約6至7成。

▲忠孝西路「懸日」美景。（圖／愛心夢提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

懸日泛指夕陽懸掛在兩側由高大建築物或地景所形成狹道街（路）底的美麗景象，氣象局針對過去民眾所見曾出現懸日的街道，依據其地理位置及方位等資料，詳細計算夕陽出現的時間做成懸日預報。

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快忘記懸日美景時間點了嗎？《ETtoday新聞雲》幫大家再次複習，上次錯過的人快拿出筆記記下來，這次可別再錯過了。

忠孝東西路懸日出現時間

8/11 18：00~18：20

8/12 18：03~18：23

8/13 18：05~18：25

峨眉街懸日出現時間

8/8 18：02~18：22

8/9 18：04~18：24

8/10 18：17~18：27

另外，上次懸日5月降臨台北城時，引發許多攝影高手齊聚忠孝西路天橋、峨眉街搶拍盛況，更成為那幾天最夯話題，氣象局因此加碼舉辦「打卡報懸日」活動，民眾只要打卡就有機會奪得最高獎金5000元，詳細辦法請點我。