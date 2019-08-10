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小三通陸客赴馬祖卡關　陳雪生赴陸會福建官員

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▲陳雪生赴陸會福建官員　協商小三通陸客赴馬祖事務。（圖／陳雪生服務處）

▲陳雪生（左四）與福建省台港澳辦主任王玲（左三）會面。（圖／陳雪生服務處，下同。）

記者蔡紹堅／福建報導

連江縣立法委員陳雪生8日赴福州，與福建官員會面，協商小三通相關事務，他表示，先前傳金馬小三通全面停航消息，他向對岸市級領導求證後，確認為子虛烏有，但自由行暫停後，確實有陸客赴馬祖卡關，預計12日下午與連江縣長劉增應、議長張永江赴北京拜會國台辦主任劉結一，希望放寬金馬陸客旅遊。

陳雪生指出，陸客自由行暫停後，有自由行陸客從黃岐赴馬祖受阻，他與縣長劉增應、議長張永江討論後，先前往福州，拜會福建省台港澳辦公室，與福建省台辦主任王玲、副主任王志輝、三通沿海處處長王軍、交流處處長翁雲萍協商。

▲陳雪生赴陸會福建官員　協商小三通陸客赴馬祖事務。（圖／陳雪生服務處）

陳雪生提到，先前曾傳出金馬小三通9月將停航，他向對岸市級領導求證後，確認為子虛烏有，不過，自由行陸客1日在黃岐卡關的情況確實有發生。

陳雪生強調，基於榕馬人民長年文化、宗教、情感交流，自由行禁令未除事態嚴重，因此預計12日與連江縣長劉增應、議長張永江赴北京拜會國台辦主任劉結一，期望能放關金馬陸客旅遊部分。

此外，陳雪生也與福建官員就馬祖、福州的其他事務進行討論，包含福州市長樂區鶴上鎮白眉村白馬王祖廟擴建、台商投資權益保護、山隴及東莒赴長樂宗教交流、棺木輸入及小三通貨運事宜。

▲陳雪生赴陸會福建官員　協商小三通陸客赴馬祖事務。（圖／陳雪生服務處）

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關鍵字：小三通,金門,馬祖,陸客自由行

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