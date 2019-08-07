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結婚4年拒絕同房！她羞愧揭丈夫褲裡「超噁秘密」...認：和別人同居了

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▲▼上床,女友,性侵,嘿咻,做愛。（示意圖／pixabay）

▲由於無法與丈夫同床，妻子已另找對象同居。（示意圖／pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸一名57歲蔣姓男子與妻子阿蓮（化名）已結婚4年，不過卻從來都沒有同房過。據悉，在結婚之後，蔣男經常要求跟妻子同床，卻屢屢遭到對方拒絕。直到近日，阿蓮帶著丈夫僅存的8萬元（台幣約35.7萬，下同）離家出走被找到後，她才坦承，「當初是看上蔣男的錢，沒想到他脫下褲子這麼噁心。」

綜合陸媒報導，蔣男因為身患殘疾、家境貧困，所以一直遲遲未結婚，直到前幾年，他的田地遭到拆遷，進而得到8萬元（台幣約35.7萬）的補償款，說媒的人開始主動找上門來，為他介紹對象。最後，蔣男選中了看起來老實又勤勞的阿蓮，進而結婚成為夫妻。

原本以為婚後會很幸福，沒想到之後的4年蔣男和阿蓮都未同房。蔣男為表明自己的忠心，還將所有的積蓄都交給妻子打理，直到近日對方卻帶著所有的錢，包括拆遷的那8萬元離家出走，讓他相當氣憤。

蔣男越想越不對勁，懷疑阿蓮根本就是為了錢，因此便決定將對方找出來問個清楚。隨後，他在一條街上一眼就認出了阿蓮，當場怒罵對方，甚至還揚言要告上法庭。不過，阿蓮表示，自己沒有拿走那8萬元，她也坦然，「當初的確是看中蔣男有土地分紅，所以才嫁給他。」

▲▼印度一名男子發現妻子劈腿後上吊自殺，還把妻子送給外遇對象。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲妻子發現丈夫屁股爛掉，便拒絕與對方同房。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

阿蓮淚訴，丈夫精力旺盛，經常想要和自己同房，但在結婚前根本不知道他除了殘疾外，還有爛屁股，經常在床上尿尿、大便。她強調，這些年來，曾經買藥給丈夫塗，但都沒有效果，覺得實在太噁心了，才拒絕與他同房，「每次拒絕同房時，還會被他打一頓。」

事後，蔣男原本想勸妻子回歸家庭，沒想到對方卻不肯，因此他當場向媒體揭發「出軌事實」。他表示，妻子堅持要離婚是因為外面有人了，甚至還同居在一起，之前就曾經抓到過兩人在約會，「阿蓮的男友老吳公然挑釁，說阿蓮是他老婆。」

對此，老吳坦承雙方的關係，想藉此與蔣男攤牌，和阿蓮正大光明地在一起。事後，蔣男同意與妻子離婚，但要求老吳必須賠償他5萬元（台幣約22.3萬），否則將告上法庭。據悉，阿蓮和老吳皆拒絕這要求，決定透過法律程序來結束這段有名無實的4年婚姻。

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