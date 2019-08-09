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老佛爺留下的禮物！香奈兒新包款「CHANEL 19」與經典2.55包用生日命名

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今年三月在巴黎時裝週上迎來沒有卡爾拉格斐Karl Lagerfeld的香奈兒CHANEL大秀，將巴黎大皇宮幻化為冰雪世界，呈現寧靜優雅的冬日氣氛，開啟香奈兒2019/20秋冬高級時裝系列，而全新推出的CHANEL 19包款更成為老佛爺最後為配件設計留下的經典，承襲菱格紋壓線、雙C轉扣，尺寸更是變化多種，連輕巧俏麗的腰包也有，堪稱是今年小香迷絕對要入手的夢幻逸品。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

CHANEL 19系列包款是這個包款是卡爾拉格斐Karl Lagerfeld跟香奈兒服飾名品部藝術總監維吉妮維婭Virginie Viard共同創作，為2019全新主打包款，於3月秋冬巴黎秀上首見，命名的來由和1955年推出的2.55包款一樣，來自包款的生日，以推出的年代作為包款名稱，CHANEL 19顧名思義就是2019年紀念款，包款上的大菱格紋縫線壓紋、皮穿鏈的CC扣，三種不同顏色的金屬鏈帶，包括霧面銀色、亮面的金與銀色，在各種角度都能有不同的視覺效果，這些元素貫穿及延續了香奈兒的品牌精神，融合香奈兒過去、現在與未來的聯繫。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

黑色菱格紋皮革CHANEL 19包中型款 售價NT$163,000、綠色菱格紋斜紋軟呢 CHANEL 19包小型款 售價NT$129,700

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

紫紅菱格紋斜紋軟呢CHANEL 19包中型款 售價NT$140,800、米黑色千鳥格斜紋軟呢 CHANEL 19包大型款 售價NT$159,300

全新登場的CHANEL 19推出許多尺寸的選擇，包括大、中、小型的CHANEL 19包款，以及腰包、與小皮件，材質上有經典的皮革之外，還有呆表性的斜紋軟呢，顏色上更有千鳥格、紫紅色、粉紅色、墨綠色與黑色可選擇，與秋冬的氛圍非常契合，背戴方式更是可隨心所欲變化，包括基本的側背、斜背之外，也可率性地手拿，讓柔軟的皮革與身體服貼，如裝飾品般為穿搭點出特色。CHANEL 19秋冬系列包款將會在秋冬9月下旬上市。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

而在5月的2019 Cruise早春度假之旅，Virginie Viard帶來女人最想要的輕盈自在，伸展台上也有CHANEL 19包款的延續推出，不同於秋冬沉穩的風格，度假系列的更加輕盈、清爽，並將CHANEL 19採用布面材質，顏色上更玩出珊瑚橘紅、天空藍、薰衣草紫、亮桃紅色等搶眼鮮豔的色彩，相信小香迷已經迫不及待想趕快看到本尊，CHANEL 19度假系列包款則是會在11月中上市。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Sandy | 來源：CHANEL |

（完整文章請看VOGUE.com

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