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亞裔潛農場「偷殺5日小牛」搬走　網友揚言肉搜亞裔餐廳

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▲▼農場監視器拍到一對亞裔男女宰殺掉小牛帶走。（圖／取自Eagle Acres Dairy）

▲農場監視器拍到一對亞裔男女宰殺掉小牛帶走。（圖／取自Eagle Acres Dairy）

記者林彥臣／綜合報導

位在加拿大卑詩省蘭里市的鷹畝乳業農場(Eagle Acres Dairy)日前深夜遭到一對駕駛高級休旅車的亞裔男女潛入，當場宰殺一頭出生5天的小牛並且帶走，由於手法相當殘忍，引發網友的憤慨，揚言肉搜當地的亞裔餐廳。

農場監視器將兩人犯案過程全都拍下，全程大約20分鐘，由於過程相當殘忍，農場主人在臉書上只提供了兩張監視器拍攝到的擷取影像，一張是兩人進入農場，被殺害的小牛也在畫面當中，另一張是則是兩人開車離去的畫面。

農場主人指出，做案男女駕駛的車輛，應該是賓士或BMW的高級休旅車，而且穿著相當體面，從影像看起來應該是亞裔。

▲▼農場監視器拍到一對亞裔男女宰殺掉小牛帶走。（圖／取自Eagle Acres Dairy）

▲這對男女開的車還是名車。（圖／取自Eagle Acres Dairy）

網友不僅強烈譴責殺害5天小牛的行為相當殘忍，還痛罵竊賊開得起名車，竟然供不起自己的食物，簡直是是低等生物(low life)，還有網友提議，可以到附近有小牛菜單的餐廳，或許可以發現竊賊的座車，還有眼尖的人發現，影像中的車輛應該是BMW X3 GT。

蘭里警方發言人拉吉(Holly Largy)證實警方正在調查該案；類同案件的作案人，有機會被刑事起訴虐待動物罪名。

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關鍵字：亞裔,加拿大,卑詩省,小牛,北美要聞

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