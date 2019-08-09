盤點消防員公認颱風天「5大白目行為」！　五分之四為戶外水上活動

▲消防員公認颱風天5大白目行為 。（圖／翻攝自Facebook／新北消防發爾麵）

記者張嘉晏／綜合報導

颱風利奇馬來襲，雖然部分地區風雨不大，但民眾仍然不能輕忽後續雨勢，還是盡量待在家裡為佳。臉書粉專「新北消防發爾麵」就點出颱風天前5名「白目行為」，5項之中有4項都和水上活動有關，提醒民眾千萬不要拿生命開玩笑。

「颱風天就是要泛舟啊！」以此名言爆紅的泛舟哥雖然製造了不少話題，但在颱風天從事戶外水上活動真的是萬萬不可。新北消防發爾麵就盤點消防員公認「颱風天5大白目行為」，第1名正是「觀浪和泛舟」，僅接著則陸續為釣魚、爬山、溯溪以及在「淹水處游泳」。

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▲颱風天還是待在家比較安全。（圖／翻攝自Facebook／新北消防發爾麵）

貼文指出，颱風天爬山恐怕會有遇上落石、坍方等危險，溯溪可能會遇到溪水暴漲，在淹水處游泳身上更是會沾上各種漂浮物，實在不太衛生。加上消防員在颱風期間要支援應付各種緊急狀況，工作量已經很龐大，希望民眾在非必要時，還是盡量不要在颱風天外出，待在家中防颱比較安全。

根據氣象局稍早的颱風警報指出，目前花蓮地區已經解除陸警，預計下一報強度將轉為中颱；儘管如此，今（9日）仍然是利奇馬最接近台灣的時間點，氣象專家也提醒不能輕忽後續的雨勢，特別是北台灣以及宜蘭的山區。

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