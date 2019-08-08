　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／強颱利奇馬就在家門口！　氣象局示警「暴風圈深夜觸陸」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼強颱利奇馬距離台灣很近。（圖／氣象局）

▲強颱利奇馬距離台灣很近。（圖／氣象局）

記者胡順惠／台北報導

強颱利奇馬目前以每小時19公里速度前進，已經來到台北東方約330公里的海面上，近中心最大風速每秒53公尺（約每小時 191 公里），相當於 16 級風，瞬間最大陣風每秒 65 公尺（約每小時 234 公里），相當於 17 級風以上，七級風暴風半徑 280 公里，十級風暴風半徑 100 公里。氣象局預報中心課長羅雅尹表示，利奇馬的暴風圈相當接近東北端陸地，預計午夜到9日凌晨會進入陸地，要到10日清晨才會逐漸脫離陸地。

羅雅尹提醒，8日深夜到9日一整天是颱風最接近的時候，風力會隨著7級暴風圈進入台灣北端陸地，北部、東北部有機會達9-10級，局部地區甚至不排除11級的可能性，中、南部沿海也會有強陣風出現；降雨部分，北台灣首當其衝，要注意強風豪雨，雨勢會越來越明顯，台中以北山區有局部豪雨，要特別注意土石鬆動，花東雖然受到地形屏障影響較小，但也要留意焚風情形。

請繼續往下閱讀...

據氣象局最新颱風警報顯示，目前陸上警戒區域包含台中、苗栗、新竹、桃園、新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮、馬祖等10縣市，應嚴加戒備並防強風豪雨；海上警戒區域則是台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東半部海面（含蘭嶼、綠島）航行作業船隻應嚴加戒備。

▲▼氣象局2040記者會，課長羅雅尹說明利奇馬颱風。（圖／記者呂佳賢攝）

▲課長羅雅尹說明利奇馬颱風。（圖／記者呂佳賢攝）

氣象局也發布豪雨特報，8日晚間至9日基隆市、宜蘭縣、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣山區有局部大雨或豪雨，尤其宜蘭縣山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區及台中市山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，新竹市、台中、南投、彰化以南地區及花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，沿海低窪地區應防淹水及海水倒灌。

另外，氣象局提醒，受颱風影響，台灣各沿海地區（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖將有較強陣風及較大風浪，並有長浪發生，請避免前往海邊活動，8日晚間起中部沿海地區受地形影響有9至10級強陣風，9日起南部沿海地區亦有9至10級強陣風出現的機率，請注意。

▲▼強颱利奇馬路徑。（圖／氣象局）

▲強颱利奇馬預測路徑，8日晚間至9日一整天影響最大。（圖／氣象局）

天氣風險公司總經理彭啟明提醒，8日傍晚利奇馬近中心最大風速增強為每秒53公尺，根據觀測，早上到下午颱風中心眼牆閃電不斷增加、眼牆不斷置換，暴風半徑擴大至280公里，脫離的時間大概要等到10日（周六）凌晨，但還是有雲系，清晨前有降雨，警報解除要到10日上午。

利奇馬持續向西北前進，逼近台灣。彭啟明說，這條路徑過程，容易跟地形產生交互作用，往西分量會多一些，依照氣象局預測路徑，颱風中心距離台灣約150公里，警戒區包含台中以北，桃園以北風雨預報則都達標放颱風假，也已經宣布停班停課，隨著颱風中心「最強雨帶」一圈一圈刷進台灣，雨勢會越來越猛，南台灣也會帶來西南環流，有持續幾天降雨，不像北台灣集中在9日一天下完。

ET快訊
快訊／強颱利奇馬就在家門口！　氣象局示警「暴風圈深夜觸陸」
即／台北捷運明天正常營運　各路線調整班距出爐
牛奶過期15天變地獄酸奶！妻「一句話」5口全送醫　他曝超恐怖
館長7年前萌樣曝光！「零殺氣+憨厚臉」網笑噴：是胡瓜

關鍵字：利奇馬颱風,颱風,氣象局,氣象雲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中沒放假遭轟！盧秀燕曝「標準關鍵」3提醒　網嘆：果然開噴了

這4個星座一談戀愛很快就分手？龜毛處女讓人受不了　貪玩射手愛搞消失

北北基藝文景點休館懶人包　利奇馬影響活動異動一次看

快訊／強颱利奇馬就在家門口！　氣象局示警「暴風圈深夜觸陸」

快訊／台北捷運6時開車　各路線「調整班距」出爐

8／9新光三越、微風11間分店延後開店　京華城暫停營業

全台9日「停班停課」完整一覽表　8縣市放颱風假

影／利奇馬強襲8縣市放颱風假！　全台9日「停班停課」懶人包

快訊／連江縣宣布9日「停止上班上課」　馬祖納入陸警範圍

強颱利奇馬來襲！　台鐵9日12時前「彰化以北對號列車」停駛

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

7旬公嬤騎車找路「突蛇行鬼切」 垃圾車陷死角撞上...差1秒輾過

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！

手忙腳亂！超狂媽咪單挑4胞胎 每晚崩潰大合唱...哄睡花2hrs

湖邊擺Pose狂拍女友突重心不穩　下秒變「落水網美」男友一旁笑翻

半路見主子爽躺「VIP座位」看風景 沒檢查就出門...媽無意識帶貓兜風

心經PK！王金平42秒台語唸完　速度完勝韓國瑜1分鐘國語版

台中沒放假遭轟！盧秀燕曝「標準關鍵」3提醒　網嘆：果然開噴了

這4個星座一談戀愛很快就分手？龜毛處女讓人受不了　貪玩射手愛搞消失

北北基藝文景點休館懶人包　利奇馬影響活動異動一次看

快訊／強颱利奇馬就在家門口！　氣象局示警「暴風圈深夜觸陸」

快訊／台北捷運6時開車　各路線「調整班距」出爐

8／9新光三越、微風11間分店延後開店　京華城暫停營業

全台9日「停班停課」完整一覽表　8縣市放颱風假

影／利奇馬強襲8縣市放颱風假！　全台9日「停班停課」懶人包

快訊／連江縣宣布9日「停止上班上課」　馬祖納入陸警範圍

強颱利奇馬來襲！　台鐵9日12時前「彰化以北對號列車」停駛

星二代接起視訊電話「是彭于晏！」　秒喊話：我單身…男友在旁邊

台中沒放假遭轟！盧秀燕曝「標準關鍵」3提醒　網嘆：果然開噴了

易烊千璽換衣服…粉絲趴窗戶上偷拍！　工作人員怒了「要公開長相」：噁心

「利奇馬」來襲暫停外送！「停班停課縣市」麥當勞10時才營業　漢堡王下午2點開門

美國批准252億軍售案　南韓軍購12架MH-60R海鷹直升機

別撲空！「停班停課縣市」全聯10點才開門營業　家樂福維持正常時間

兩岸青少年合唱團福州交流　排灣族古調受大陸小觀眾關注

這4個星座一談戀愛很快就分手？龜毛處女讓人受不了　貪玩射手愛搞消失

中職／提醒顧好球帶　統一獅激戰1分勝出

海邊出遊背上多兩個白手印　曾智希遇「好兄弟」靠這招驅邪

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

生活熱門新聞

強颱利奇馬就在家門口！暴風圈深..

全台9日「停班停課」完整一覽表..

一芳水果茶「買大送中」　1.9..

不只新北基宜！台北、桃竹也達颱..

利奇馬強襲　9日停班停課一次看

即／台北捷運6時開車　各路線調..

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚..

即／北北基放颱風假！宣布9日「..

8日「停班停課」懶人包　利奇馬..

星巴克貴貴！妹子拿「受玄宮潮杯..

暴風圈估22時觸陸！致災雨彈1..

台北醫看診倒下送開刀房！竟收到..

淚灑關東橋！新兵見伙食「能活到..

利奇馬豪大雨彈灌3天　風雨時程..

更多熱門

相關新聞

北北基藝文景點8/9休館、異動懶人包

受到強颱「利奇馬」影響，8月9日北北基等8縣市停班停課，各大藝文場館包含文創園區、博物館、劇場⋯等皆休館一日，戶外場域也暫停開放，相關節目、活動等異動如下。

即／台北捷運6時開車　各路線調整班距出爐

新光三越、微風延至下午2時開店

掃空貨架！強颱「利奇馬」來襲炸雨　量販、超市湧人潮爆排隊人龍

北北基停班停課！「新北市17家醫院」看診資訊

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

KTV中被5男搭訕！人妻被群毆身亡

強颱利奇馬就在家門口！暴風圈深夜觸陸

佔有慾最強4大星座男！天蠍愛吃醋

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！「60分鐘閨房愛情片」傳出

土豪哥開戰巴哈首富嗆：錯了賠1.2億元

全台9日「停班停課」完整一覽表　8縣市放颱風假

影／北北基提前宣布9日停班停課

ASUS ZenFone 6「自由取景模式」超威！

育兒津貼上路8天！幼童爸繳學費「省76％」

愛情中…這4件事「超沒意義」卻一堆人做

館長7年前零殺氣嫩樣曝光 網笑噴：是胡瓜

超商驚見2隻鴨！店員貼公告介紹

開槓顏清標！館長直播放話：跟他拚了

主人跳湖裝溺水　下秒汪捨命救援

意外投入中國職棒　游宗儒：只打2個月

更多

最夯影音

更多

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

7旬公嬤騎車找路「突蛇行鬼切」 垃圾車陷死角撞上...差1秒輾過

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面