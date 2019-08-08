快訊／強颱利奇馬就在家門口！　氣象局示警「暴風圈深夜觸陸」

▲強颱利奇馬距離台灣很近。（圖／氣象局）

記者胡順惠／台北報導

強颱利奇馬目前以每小時19公里速度前進，已經來到台北東方約330公里的海面上，近中心最大風速每秒53公尺（約每小時 191 公里），相當於 16 級風，瞬間最大陣風每秒 65 公尺（約每小時 234 公里），相當於 17 級風以上，七級風暴風半徑 280 公里，十級風暴風半徑 100 公里。氣象局預報中心課長羅雅尹表示，利奇馬的暴風圈相當接近東北端陸地，預計午夜到9日凌晨會進入陸地，要到10日清晨才會逐漸脫離陸地。

羅雅尹提醒，8日深夜到9日一整天是颱風最接近的時候，風力會隨著7級暴風圈進入台灣北端陸地，北部、東北部有機會達9-10級，局部地區甚至不排除11級的可能性，中、南部沿海也會有強陣風出現；降雨部分，北台灣首當其衝，要注意強風豪雨，雨勢會越來越明顯，台中以北山區有局部豪雨，要特別注意土石鬆動，花東雖然受到地形屏障影響較小，但也要留意焚風情形。

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據氣象局最新颱風警報顯示，目前陸上警戒區域包含台中、苗栗、新竹、桃園、新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮、馬祖等10縣市，應嚴加戒備並防強風豪雨；海上警戒區域則是台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東半部海面（含蘭嶼、綠島）航行作業船隻應嚴加戒備。

▲課長羅雅尹說明利奇馬颱風。（圖／記者呂佳賢攝）

氣象局也發布豪雨特報，8日晚間至9日基隆市、宜蘭縣、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣山區有局部大雨或豪雨，尤其宜蘭縣山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區及台中市山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，新竹市、台中、南投、彰化以南地區及花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，沿海低窪地區應防淹水及海水倒灌。

另外，氣象局提醒，受颱風影響，台灣各沿海地區（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖將有較強陣風及較大風浪，並有長浪發生，請避免前往海邊活動，8日晚間起中部沿海地區受地形影響有9至10級強陣風，9日起南部沿海地區亦有9至10級強陣風出現的機率，請注意。

▲強颱利奇馬預測路徑，8日晚間至9日一整天影響最大。（圖／氣象局）

天氣風險公司總經理彭啟明提醒，8日傍晚利奇馬近中心最大風速增強為每秒53公尺，根據觀測，早上到下午颱風中心眼牆閃電不斷增加、眼牆不斷置換，暴風半徑擴大至280公里，脫離的時間大概要等到10日（周六）凌晨，但還是有雲系，清晨前有降雨，警報解除要到10日上午。

利奇馬持續向西北前進，逼近台灣。彭啟明說，這條路徑過程，容易跟地形產生交互作用，往西分量會多一些，依照氣象局預測路徑，颱風中心距離台灣約150公里，警戒區包含台中以北，桃園以北風雨預報則都達標放颱風假，也已經宣布停班停課，隨著颱風中心「最強雨帶」一圈一圈刷進台灣，雨勢會越來越猛，南台灣也會帶來西南環流，有持續幾天降雨，不像北台灣集中在9日一天下完。