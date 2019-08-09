利奇馬向北偏折「差了50公里」原因曝光　最新下雨熱區、時間點出爐

▲利奇馬颱風9日整天距離台灣最近，北台灣防一波波雨勢。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

強颱利奇馬來襲，不過，氣象局指出，由於路徑偏北分量有較大，未來移動路徑會稍偏離台灣，因此影響會較為趨緩，但今天一整天仍是颱風距離台灣最接近的時間點，北台灣首當其衝，需要留意一波波雨勢，尤其在桃竹苗、宜蘭山區更會有豪雨到大豪雨等級降雨。

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▲氣象局謝明昌簡正說明利奇馬颱風最新動態，提醒颱風今天是最接近台灣的時間點，北台灣需嚴加戒備。（圖／記者莊喬迪攝）

氣象局簡正謝明昌解釋，由於颱風是擺盪移動前進，颱風在過宮古島之後，剛好擺盪角度使得偏北分量有比較大，因此路徑上較偏離台灣，對於台灣風雨影響會稍舒緩。不過，北台灣上半天仍會有一波一波雨勢進來，仍須嚴加戒備，下午到晚上隨著颱風逐漸北上，雨量會漸趨緩。

天氣風險公司總經理彭啟明則指出，利奇馬過去6小時，從宜蘭東方的宮古島和石垣島通過後，就明顯偏北北西，和原先預期往西北或偏西約最多往東偏折了約50公里，這主要原因是颱風環流和地形作用略少了些，而利奇馬跟柯羅莎距離拉開，兩者之間產生相對高壓導至副高壓變形減弱，讓颱風偏北分量大於偏西分量。「差了這50公里，就實際的雨帶及強風軸位置來看，就差很多，主要都在台灣的東北方，如果颱風較接近，風雨還是會很明顯。」

彭啟明說，今天上午觀察重點就是颱風仍再往西或往北間擺盪，整體仍往北北西方向走，預期中心路徑在白天在台灣東北方到北方約220-240公里附近，往浙江交界方向接近，颱風外圍的螺旋雨帶會持續地移入，全台灣都會有明顯持續間歇性的降雨，但預期總雨量會較過去的預測會有向下調整，風勢也會下修。

他強調，建議務必要注意間歇性的劇烈降雨移入，還是有風險性，本來這次的風雨預測都是可能最大值達標停止上班上課標準而已，和過去較強的颱風侵台，基本上就有7到8級風速以上的預測大不相同。

▲▼從定量降水預報圖來看，9日上午雨量主要集中北台灣，尤其是山區部分，隨著颱風逐漸遠離，晚上後雨勢可望開始趨緩。（圖／中央氣象局）

在降雨部分，從氣象局定量降水預報圖來看，9日上午雨量主要集中北台灣，尤其是山區部分，隨著颱風逐漸遠離，晚上後雨勢可望開始趨緩，但中南部山區則要留意後續持續累積的降雨狀況。

目前在風浪部分，氣象局在基隆北海岸、馬祖已經觀測到4~5米長浪，今天北台灣會有超過6公尺浪高，東部也不排除會有3~5米長浪，另外，北台灣也需嚴防9~10級強陣風。

不過，利奇馬颱風在觸陸後強度有稍減弱，目前仍維持強颱等級，謝明昌表示，利奇馬即將進入海溫相對較低的地方，未來強度有減弱、暴風圈也有縮小趨勢。

在颱風北上過程，將帶上西南風，氣象局特別提醒，未來反而是中南部地區需要留意降雨狀況，尤其高屏山區雨量將持續累積，降雨在颱風遠離後也可能會持續好幾天。