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茶葉大盜闖空門劫257萬高檔貨　抽根菸....14年後報應來了

▲▼旗警積極生物跡證比對，破獲14年前重大竊盜案 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲旗山這處茶行14年前大批茶葉遭竊，損失257.5萬 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄旗山分局近日破獲14年前的竊盜冷案！2007年1月間，旗山一間茶行發生重大竊盜案，當時唯一的線索就是竊嫌遺所遺留下的一根菸頭，沒想到14年後，今年這名竊賊因偷車被逮，警方比對兩案嫌犯DNA吻合，全案宣告偵破。

▲▼旗警積極生物跡證比對，破獲14年前重大竊盜案 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲旗山該間茶行14年前遭竊 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

事情發生在2007年1月3日上午，該間茶行何姓老闆娘經營茶葉生意已數十年，原先一如往常的開門準備營業，沒想到進入存放茶葉的房間卻大吃一驚，發現茶葉早已不翼而飛，趕緊向旗山分局報案，經清點後損失茶葉共1050斤，總價值高達257萬5000元，警方獲報到現場調閱監視器、查訪周邊民眾，勘察相關跡證，但卻沒發現重要線索。

▲▼旗警積極生物跡證比對，破獲14年前重大竊盜案 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲現場只找到竊嫌遺留下1根菸頭 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

旗山分局受理報案後，立即組成專案小組並到場採證，在現場採集到竊嫌遺留下1根菸頭，但當時刑事局資料庫還沒有嫌犯的DNA檔案，因此無法比對出持有者，這件重大竊盜案成為線索枯竭的冷案，一等就等了14年。

▲▼旗警積極生物跡證比對，破獲14年前重大竊盜案 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲王嫌被通知到案 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

事隔14年後，一名60歲王姓犯嫌因在屏東犯下竊盜案件，刑事局資料庫因此有了王嫌DNA檔案，經比對發現竟與偷竊茶葉案的嫌犯DNA結果吻合，旗山分局員警於日前通知王嫌到案，雖然他供稱「不記得！」但警方全案調查完依涉嫌竊盜罪移送橋頭地檢署偵辦。

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