王金平授八字「郭韓破冰」　轟綠意識型態陷台灣「溫水煮青蛙」

記者吳奕靖／高雄報導

就在國民黨2020總統初選結果出爐後，參加黨內初選的郭台銘就出國，雖然現在已經回到台灣，不過這一段時間韓國瑜就是聯絡不上他，記者詢問前立法院長王金平，是否可以給韓國瑜一些對策來協助「破冰」，王金平給了八個字「精誠所至，金石為開」要告訴韓國瑜要繼續努力。

▲王金平給韓國瑜八個字來跟郭台銘破冰，旁邊為高雄市副議長陸淑美 。（圖／記者吳奕靖攝）

王金平在面對記者詢問時，第一時間表達自己「我也不懂」，但是隨後給了八個字「精誠所至，金石為開」，王金平強調說：「他應該繼續努力，用最誠摯的心去進行聯繫，進行一個彼此的來往，我覺得這個比較重要」。不過也有記者問到韓國瑜現在透過台積電前董座張忠謀來聯絡郭台銘，王金平說有沒有效不知道，但是「非常好的一個作法」。

▲王金平給韓國瑜八個字來跟郭台銘破冰，旁邊為高雄市副議長陸淑美 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過，王金平也表示上週跟郭台銘有見面，彼此之間相談甚歡，但也有了共識「共同為台灣前途來努力」，而同時這也是跟柯文哲一樣的共識，王金平轉述自己跟柯文哲會談的情況：「我們談了很多問題，大家一定要團結，大家共同來關心台灣、兩岸，也希望台灣未來的情況應該會解開各方面的難題，讓台灣回到中道的軌道上，人民政府奉行中道精神的話，應該台灣的前程無量的，否則的話，台灣現在就像溫水煮青蛙，會喪失很多生機，處理國政要全面性的，要中性立場來看待，不要意識形態來主導我們整個政治」王金平強調這樣才不會偏頗造成傷害。

至於吳敦義說為了黨內整合已經在拉攏王金平，但是對此王金平冷冷的說：「我到今天為止，都還沒有收到黨中央任何訊息，都還沒有」。

▲王金平給韓國瑜八個字來跟郭台銘破冰 。（圖／記者吳奕靖攝）