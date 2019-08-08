台中草悟道出現雙併式大愛屋！　 921慈善聯展開展

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

今年是921震災二十年，受災區或許已恢復繁榮、重現著生命力，然而災後復建過程中，眾人的愛心與努力，以及受災鄉親曾經的悲痛與勇敢，卻不可或忘。慈濟基金會特於8月7日起至9月19日，在「臺中草悟道」舉辦慈善聯展，以慈善結合人文呈現展佈的多元性，期能帶動年輕世代認識921，莫忘災後各界無私與愛的湧現，再度牽引人性互助的美善循環。

臺中草悟道「921二十周年慈善聯展」於8月7日上午10:00正式開展，包括台中市政府社會局李允傑局長、民政局吳世瑋局長、教育局劉黛麗督學、慈濟慈善事業基金會顏博文執行長都出席與會；此外，當年在地震中受傷癱患的陳水合先生，也出席在開展典禮中見證慈濟人二十年不離不棄之情。

慈濟慈善事業基金會顏博文執行長致詞說，台灣是地震、水災、風災頻繁高風險國家地區，藉由慈善聯展來提醒大眾要戒慎虔誠。

臺中市民政局局長吳世瑋指出，他非常感恩慈濟在921當時搭建19座大愛村、1743棟大愛屋，讓災民即時授援。

臺中市社會局局長李允傑表示，慈濟人走在最前做到最後的即時動員在災難現埸搶救生命，今日在草悟道的開展，名符其實的草根慈濟人悟道在當下，感恩又感動的慈濟人在台灣付出。

臺中草悟道「921二十周年慈善聯展」呈現出一幅幅動人的照片與畫作，二十年的歲月積累、愛的刻痕，透過人文攝影家阮義忠先生的珍貴照片、慈濟慈善關懷戶素人畫作及援建希望工程學校繪畫比賽得獎作品三方不同的詮釋，完美融合並綻放美與愛的光芒。

慈濟基金會亦在草悟道搭設二間與當年大愛村之組合屋完全相同的雙併式大愛屋：其中一間完全還原當年12坪組合屋之格局，以及慈濟人提供多樣傢俱之擺設；另一間則不作隔間，以多媒體影片呈現慈濟四大志業 (含921救災與重建主題) 影片。

臺中市旅遊熱門景點草悟道，出現一間雙併式大愛屋、在草悟道人來人往的休閒步道旁，出現一幅幅歲月積累二十年愛的刻痕、動人的九二一震災與重生照片與畫作，不管是白天在台中市草悟道B區可以見到大愛安定人心的光輝、更能在暗夜來此一遊見證到重生見光明的感動！