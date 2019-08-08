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男在壽司名店遭燙傷怨店家只想道歉了事　業者：客人硬要上座

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記者李忠憲／台中報導

民眾陳先生日前到知名連鎖壽司店用餐，自知座位上的自助熱水取水機故障，遭燙傷後認為店家處理不佳，網路給1顆星負評，之後又向總公司及媒體投訴「只想道歉了事！」業者喊冤，店員當時都有充分告知並隨時注意陳先生狀況，店長得知燙傷也有道歉並打9折優惠，絕非只有道歉。

▲▼男子到連鎖壽司店消費，遭熱水燙傷。（圖／記者李忠憲攝）

▲男子到連鎖壽司店消費，因取水器漏水遭熱水燙傷。（圖／記者李忠憲翻攝）

據了解，陳姓男子7月初某日晚間到西區某家連鎖迴轉壽司店用餐，當時客滿，只剩1個座位，但自助熱水取水機會漏水故障。在陳先生堅持下，店員帶他上座用餐，豈知不久後他就遭漏出熱水燙傷。

▲▼男子到連鎖壽司店消費，遭熱水燙傷。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼男子發現取水器漏水，向店員反應，結帳時還出示照片。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼男子到連鎖壽司店消費，遭熱水燙傷。（圖／記者李忠憲翻攝）

陳先生結帳向櫃台反映後，自認店家處理不佳，只想道歉了事，回家後除在網路給店家一顆星負評，寫到「桌面上的熱水要設計成這樣還讓他漏水燙人，那就不要做這種設計！裝水順便洗水嗎！」等，接著還跟總公司客訴，並向媒體投訴。

壽司店業者喊冤說，陳先生來電時間剛好客滿，只剩取水器壞掉的唯一座位，經說明後，陳先生仍堅持要用餐，工作人員才帶位上座，並告知要取水可請店員協助，過程中，店員仍不時走動關心陳先生狀況。陳先生結帳時表明遭熱水燙傷，並出示照片，店長立刻道歉並給9折優惠。得知他在網路給負評，店長二度跟他道歉，卻止不住他怒火。陳先生之後寫投訴信到總公司，同時也向媒體投訴。

業者說，取水器水龍頭故障當天已修好，過程中絕對沒有只有道歉想了事，他們也會再主動關心陳先生。

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關鍵字：燙傷,壽司,連鎖,台中

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