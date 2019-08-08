花蓮26位模範父親代表受表揚　徐榛蔚致贈大寶瓶+午宴慰辛勞

▲▼模範父親鄭連春先生高齡96歲，曾榮獲模範勞工代表，退休後熱心公益，擔任鄰長服務鄉里多年，深受在地人士肯定，代表花蓮市接受縣府表揚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府8日於美侖大飯店舉行「108年模範父親代表表揚大會」，並於會後舉行午宴慰勞父親辛勞。縣長徐榛蔚親自出席表揚26位模範父親，並致贈「大寶瓶 」父親節禮物，象徵爸爸是家庭的寶，肯定所有的爸爸對家庭及社會的付出與貢獻。

表揚會場上，模範爸爸們個個披掛彩帶，接受親友獻花擁抱，氣氛溫馨感人。此次表揚大會表揚13鄉鎮市公所評選荐送模範父親代表14位、國際社團代表12位，表揚人數達26位。

花蓮市模範父親鄭連春先生已高齡96歲，從事鐵工事業多年，也曾榮獲模範勞工代表，退休後熱心公益，擔任鄰長配合施政，服務鄉里各項事務多年，深受在地人士肯定。

▲花蓮縣政府舉行「108年模範父親代表表揚大會」，由縣長徐榛蔚親自出席表揚26位模範父親。

瑞穗鄉高齡91歲的劉斌先生，不僅教育子女有成，更以退休教職身份投身公益服務社會，偕同愛妻於衛生所、富源社區以及林管處等地方擔任志工及參與拍攝電視台公益短片等，身體力行協助社區創建美麗家園，足當社會楷模。

此外，花蓮縣新故鄉國際同濟會簡忠成先生個性正直且樂善好施，0206花蓮大地震的當下，立刻放下手邊外地的工作返回災害現場予以第一線救難警消各種協助，成為無名英雄，平時不僅重視子女教育，更是不於餘力在校園進行反毒宣導，積極申請經費為弱勢孩童發聲，拋磚引玉的義行堪稱父親典範。

徐榛蔚表示，父親如同一座山，是家庭所依賴的支柱與領航者，爸爸遇到挫折和困難總是不輕易去表達，將辛酸往心裡藏，感謝父母親共同承擔起家庭的責任，提供孩子安逸的家。父親從年輕挺拔到年邁背駝，依舊守護著家庭，每次造訪部落時，看見八、九十歲頭目，為自己的文化傳承而努力打拼，都令人相當敬佩與感動。